Повернулися, щоб стати на військовий облік, та потрапили у пастку — Веніславський

Член Комітету ВР з нацбезпеки Федір Веніславський. Фото: РБК-Україна / Віталій Носач

Повернення в Україну перетворилося на пастку для охочих стати на військовий облік. Громадяни України, які повернулися з-за кордону задля візиту в ТЦК, нині не можуть ані виїхати назад до своїх сімей, ані стати на військовий облік.

Про це заявив член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп Федір Веніславський в інтерв'ю Radio NV у суботу, 15 червня.

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"Громадяни України, які не стояли на військовому обліку і повернулися в Україну, вони зараз потрапили, фактично, у своєрідну пастку. Вони не можуть виїхати з України назад до своїх сімей і не можуть в Україні стати на військовий облік, тому що в них немає в Україні зареєстрованого місця проживання. Цю проблему ми на комітеті обговорювали, ми зараз готуємо відповідне звернення до Кабінету міністрів України, до Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, бо ця проблема потребує вирішення", — заявив Веніславський.

За словами нардепа, кілька десятків чоловіків звернулися до нього особисто саме з цією проблемою.

Вимога стати на військовий облік до 16 червня

Згідно з постановою Кабміну № 563 від 16 травня, українські чоловіки, яких офіційно зняли з військового обліку через виїзд за кордон на строк понад три місяці, мають знов стати на військовий облік до 16 червня. Для цього вони мають особисто приїхати в Україну та з'явитися до ТЦК, орган СБУ або відповідний підрозділ розвідувальних органів, та знову стати на військовий облік.

Мова тільки про призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які перед виїздом за кордон на постійне місце проживання раніше особисто зверталися в ТЦК з відповідними та знялися з військового обліку.

Щодо тих, хто виїхав за кордон, але не знявся з військового обліку за такою офіційною процедурою, вони зможуть оновити свої дані дистанційно відповідно до закону про мобілізацію від 18 червня:

через систему Резерв+, що виконує функції електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста;

через офіційну електронну адресу або офіційний номер телефону ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку.

Нагадаємо, раніше Веніславський розповідав, що робити підприємствам, які не встигли забронювати працівників.

Також, за словами нардепа, жодних підстав для збільшення терміну для оновлення військово-облікових даних немає.

Раніше Веніславський заявляв, що працівники територіальних центрів комплектувань не мають права затримувати українців: такі повноваження є лише у поліції.