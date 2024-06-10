Чи продовжать термін для оновлення військово-облікових даних — Веніславський відповів

Народний депутат України Федір Веніславський. Фото: Новини.LIVE

Народний депутат Федір Веніславський відповів, чи є в планах ініціювати збільшення терміну для оновлення військово-облікових даних. За його словами, жодних підстав для цього немає.

Про це Федір Веніславський сказав в інтерв'ю "РБК-Україна" у понеділок, 10 червня.

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Оновлення військово-облікових даних

"На даний момент, я думаю, жодних підстав, щоб збільшувати цей термін, немає. Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко надала нашому комітету статистику, згідно з якою з 18 травня по 3 червня свої дані оновили понад 1,5 мільйона українців", — розповів Веніславський.

За його словами, з них 1,3 мільйона зробили це через застосунок "Резерв+", 117 тисяч — через ЦНАПи, 90 тисяч — через ТЦК та СП. Нардеп зазначив, що така динаміка дозволяє бути впевненим, що якщо громадяни хочуть, то вони мають усі можливості вчасно оновити свої військово-облікові дані.

"Тобто динаміка не вказує на необхідність продовження цього строку", — додав Веніславський.

Нагадаємо, Веніславський заявив, що працівники територіальних центрів комплектувань не мають права затримувати українців. За його словами, такі повноваження є лише у поліції.

Також український уряд наразі не має в планах запроваджувати нові оновлення для мобільного додатку "Резерв+". Особливо це стосується електронних повісток, а також направлень на проходження військово-лікарських комісій.