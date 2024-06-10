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В Раде ответили, продлят ли срок для обновления военно-учетных данных

10 июня 2024 11:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Продлят ли срок для обновления военно-учетных данных — Вениславский ответил
Народный депутат Украины Федор Вениславский. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Народный депутат Федор Вениславский ответил, есть ли в планах инициировать увеличение срока для обновления военно-учетных данных. По его словам, никаких оснований для этого нет.

Об этом Федор Вениславский сказал в интервью "РБК-Украина" в понедельник, 10 июня.

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"На данный момент, я думаю, никаких оснований, чтобы увеличивать этот срок, нет. Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко предоставила нашему комитету статистику, согласно которой с 18 мая по 3 июня свои данные обновили более 1,5 миллиона украинцев", — рассказал Вениславский.

По его словам, из них 1,3 миллиона сделали это через приложение "Резерв+", 117 тысяч — через ЦПАУ, 90 тысяч — через ТЦК и СП. Нардеп отметил, что такая динамика позволяет быть уверенным, что если граждане хотят, то они имеют все возможности вовремя обновить свои военно-учетные данные.

"То есть динамика не указывает на необходимость продления этого срока", — добавил Вениславский.

Напомним, Вениславский заявил, что работники территориальных центров комплектований не имеют права задерживать украинцев. По его словам, такие полномочия есть только у полиции.

Также украинское правительство пока не планирует внедрять новые обновления для мобильного приложения "Резерв+". Особенно это касается электронных повесток, а также направлений на прохождение военно-врачебных комиссий.

Украина
ТЦК и СП
Верховная Рада
Федор Вениславский
украинцы
война

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