День Вооруженных сил Украины 6 декабря - Украина чествует военных

Бойцы Вооруженных Сил Украины с флагом. Фото: Getty Images

Украина сегодня, 6 декабря, отмечает День Вооруженных сил. Этот праздник был учрежден в 1993 году. Он стал данью уважения мужеству, профессионализму и самоотверженности военных, которые защищают государство на всех фронтах. Особый смысл этот день приобрел, когда украинские военные стали на защиту государственности после начала российской военной агрессии.

Историю, традиции и настоящее праздника — читайте в материале Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

День ВСУ Украины

Дата празднования Дня ВСУ была выбрана не случайно — именно 6 декабря 1991 года был принят Закон Украины "О Вооруженных силах Украины". Этот документ заложил правовые основы создания украинской армии после провозглашения независимости Украины. Был выбран день, когда появилась возможность ежегодно почтить мужество, преданность и профессионализм военных, которые стоят на защите государства. Также это стало поводом обратить внимание общества на роль армии в обеспечении безопасности и обороноспособности Украины.

Традиции праздника

День ВСУ стал не только официальным праздником для военных, но и днем памяти и благодарности их семьям, волонтерам. В Украине традиционно проводят торжественные мероприятия: парады, церемонии награждения, возложение цветов к памятникам погибших воинов. Также в некоторых городах организуют выставки современной военной техники и тематические встречи с общественностью.

В этот день руководство отмечает наградами военнослужащих, которые продемонстрировали особое мужество и отвагу при выполнении профессионального долга. Важно, что этот праздник ежегодно отмечают, как на официальном уровне, так и в кругу семьи, с близкими и друзьями.

Президент Украины Владимир Зеленский награждает военного. Фото: Офис президента

Украинские бойцы мужественно продолжают традиции военных формирований, которые существовали в Украине в разные периоды истории. В частности, казаков войска Запорожского, Украинских сечевых стрельцов, армии Украинской Народной Республики, Свободного казачества, Украинской Галицкой и Украинской повстанческой армий.

Современные ВСУ

Как известно, в Украине есть три основных вида войск — Сухопутные войска, Воздушные силы и Военно-морские силы. Также выделяют ключевые родов войск — Десантно-штурмовые, Войска связи и кибербезопасности, Силы спецопераций, Силы территориальной обороны, Медицинские силы, Силы поддержки и Силы логистики. У каждого рода войск есть свой праздник, но 6 декабря объединяет — ведь все военные достойны почета, уважения и безграничной благодарности за мужество и отвагу.

Силы территориальной обороны. Фото: Милитарный

Силы территориальной обороны стали самыми молодыми в Украине. По закону "Об основах национального сопротивления" они были основаны 1 января 2022 года. В первую неделю полномасштабной войны ряды ТрО пополнили более 100 тысяч добровольцев. Они стали на защиту Киевской, Сумской и Черниговской областей и внесли значительный вклад в освобождение регионов от российских оккупантов. Позже они участвовали в обороне восточных и южных регионов Украины.

ВСУ после начала войны

После начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Вооруженные силы Украины прошли масштабную трансформацию. Наша армия стала одной из самых сильных и мотивированных в Европе. Украинское войско сдержало наступление значительно превосходящих сил противника, провело успешные контрнаступательные операции и смогло сохранить контроль над ключевыми регионами страны.

За это время ВСУ существенно выросли численно и качественно. Армия получила современное вооружение от международных партнеров, в частности артиллерию, системы ПВО, бронетехнику, высокоточные ракеты и средства разведки. Это позволило украинским военным значительно повысить эффективность обороны и успешно адаптироваться к новым формам ведения войны.

Также изменилась структура управления и подготовки войск. Введены стандарты НАТО, модернизированы учебные программы, созданы новые боевые бригады и подразделения беспилотных систем, киберобороны и ракетных войск. Украинская армия активно внедряет новейшие технологии — от дронов до систем цифрового управления боем.

Военный запускает беспилотник. Фото: Третий армейский корпус

Несмотря на тяжелые потери и постоянное давление врага, украинские военные демонстрируют стойкость, профессионализм и способность адаптироваться. На передовой служат десятки тысяч людей разных специальностей — от пехоты и артиллерии до медиков, связистов, инженеров и логистов. Каждый из них вносит свой вклад в оборону страны.

Сегодня ВСУ — это не просто армия, а символ несокрушимости украинского народа. Именно благодаря их мужеству и самопожертвованию Украина продолжает бороться, защищая свою свободу и независимость.

С праздником, наши уважаемые защитники! Почет вам и уважение! Погибшим — вечная память!

Напомним, 4 декабря в Украине отмечали День ракетных войск и артиллерии. Мы собрали в одном материале историю праздника и достижения.

Как мы сообщали ранее, ко Дню ракетных войск Укрпочта выпустила новую почтовую марку, посвященную украинским артиллеристам. Тираж нового выпуска составляет 400 000 экземпляров.