День Збройний сил України 6 грудня - Україна вшановує військових

Бійці Збройних Сил України з прапором. Фото: Getty Images

Україна сьогодні, 6 грудня, відзначає День Збройних сил. Це свято було засноване в 1993 році. Воно стало шаною мужності, професіоналізму та самовідданості військових, які захищають державу на всіх фронтах. Особливого сенсу цей день набув, коли українські військові стали на захист державності після початку російської військової агресії.

Історію, традиції і сьогодення свята — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

День ЗСУ України

Дата святкування Дня ЗСУ була обрана не випадково — саме 6 грудня 1991 року було ухвалено Закон України "Про Збройні сили України". Цей документ заклав правові основи створення української армії після проголошення незалежності України. Було обрано день, коли з'явилась можливість щорічно вшанувати мужність, відданість та професіоналізм військових, які стоять на захисті держави. Також це стало приводом звернути увагу суспільства на роль армії у забезпеченні безпеки та обороноздатності України.

Традиції свята

День ЗСУ став не лише офіційним святом для військових, а й днем пам’яті та подяки їхнім родинам, волонтерам. В Україні традиційно проводять урочисті заходи: паради, церемонії нагородження, покладання квітів до пам’ятників загиблих воїнів. Також у деяких містах організовують виставки сучасної військової техніки та тематичні зустрічі з громадськістю.

У цей день керівництво відзначає нагородами військовослужбовців, які продемонстрували особливу мужність і відвагу при виконанні професійного обов’язку. Важливо, що це свято щороку відзначають, як на офіційному рівні, так і у колі родини, з близькими та друзями.

Президент України Володимир Зеленський нагороджує військового. Фото: Офіс президента

Українські бійці мужньо продовжують традиції військових формувань, які існували в Україні у різні періоди історії. Зокрема, козаків війська Запорозького, Українських січових стрільців, армії Української Народної Республіки, Вільного козацтва, Української Галицької та Української повстанської армій.

Сучасні ЗСУ

Як відомо, в Україні є три основні види військ — Сухопутні війська, Повітряні сили та Військово-морські сили. Також виділяють ключові родин військ — Десантно-штурмові, Війська зв'язку та кібербезпеки, Сили спецоперацій, Сили територіальної оборони, Медичні сили, Сили підтримки й Сили логістики. У кожного роду військ є своє свято, але 6 грудня об'єднує — адже всі військові гідні шани, поваги і безмежної вдячності за мужність і відвагу.

Сили територіальної оборони. Фото: Мілітарний

Сили територіальної оборони стали наймолодшими в Україні. За законом "Про основи національного спротиву вони були засновані 1 січня 2022 року. У перший тиждень повномасштабної війни лави ТрО поповнили понад 100 тисяч добровольців. Вони стали на захист Київської, Сумської і Чернігівської областей і зробили значний внесок у звільнення регіонів від російських окупантів. Пізніше вони брали участь у обороні східних і південних регіонів України.

ЗСУ після початку війни

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Збройні сили України пройшли масштабну трансформацію. Наша армія стала однією з найсильніших і найвмотивованіших у Європі. Українське військо стримало наступ значно переважаючих сил противника, провело успішні контрнаступальні операції та змогло зберегти контроль над ключовими регіонами країни.

За цей час ЗСУ суттєво зросли чисельно та якісно. Армія отримала сучасне озброєння від міжнародних партнерів, зокрема артилерію, системи ППО, бронетехніку, високоточні ракети та засоби розвідки. Це дозволило українським військовим значно підвищити ефективність оборони та успішно адаптуватися до нових форм ведення війни.

Також змінилася структура управління та підготовки військ. Запроваджено стандарти НАТО, модернізовано навчальні програми, створено нові бойові бригади та підрозділи безпілотних систем, кібероборони й ракетних військ. Українська армія активно впроваджує новітні технології — від дронів до систем цифрового управління боєм.

Військовий запускає безпілотник. Фото: Третій армійський корпус

Попри важкі втрати та постійний тиск ворога, українські військові демонструють стійкість, професіоналізм і здатність адаптуватися. На передовій служать десятки тисяч людей різних спеціальностей — від піхоти та артилерії до медиків, зв’язківців, інженерів і логістів. Кожен із них робить свій внесок у оборону країни.

Сьогодні ЗСУ — це не просто армія, а символ незламності українського народу. Саме завдяки їхній мужності та самопожертві Україна продовжує боротися, захищаючи свою свободу й незалежність.

Зі святом, наші шановні захисники! Шана вам і повага! Загиблим — вічна пам'ять!

Нагадаємо, 4 грудня в Україні відзначали День ракетних військ і артилерії. Ми зібрали в одному матеріалі історію свята і досягнення.

Як ми повідомляли раніше, до Дня ракетних військ Укрпошта випустила нову поштову марку, присвячену українським артилеристам. Тираж нового випуску становить 400 000 примірників.