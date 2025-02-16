Сырский поздравил военных журналистов с профессиональным праздником

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: пресс-служба ВСУ

В Украине в воскресенье, 16 февраля, отмечают День военных журналистов. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил представителей СМИ и отметил важность их работы.

Об этом Сырский написал в Telegram.

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Главком отметил, что военные журналисты — это люди, которые фиксируют историю борьбы украинцев и героические моменты освободительной войны против оккупантов.

По его словам, подвиги всех военных журналистов сегодня чествуют не случайно, ведь именно 16 февраля 2015 года возле города Дебальцево погиб корреспондент Телерадиостудии Минобороны "Бриз", капитан третьего ранга Дмитрий Лабуткин.

"Дмитрий — надежный офицер и смелый журналист, до последнего вздоха оставался верным военному и журналистскому долгу", — отметил Сырский.

Он отметил, что в современном мире информация — это оружие и украинские военные журналисты делают огромный вклад в борьбу с агрессией РФ: находятся на передовой, а их материалы становятся доказательствами военных преступлений оккупантов.

Журналисты воочию видят победы и достижения украинской армии и благодаря их работе общество и союзники знают имена и лица наших Героев. Также сегодня чествуют гражданских представителей СМИ, которые с первых дней полномасштабной войны стоят рядом с Силами обороны.

"Спасибо всем фиксерам и продюсерам и каждому и каждой, кто помогает распространять правдивую информацию об этой войне и работает, чтобы в медиа был контент об Украине! Спасибо каждому военному журналисту, оператору и фотографу за вашу службу!" — добавил Сырский.

Скриншот поста Сырского

Скриншот поста Сырского

Напомним, на днях прошел год, как Сырский стал Главкомом ВСУ. Он подвел итоги своей работы за время пребывания в должности.

Также Сырский считает, что дроны являются залогом успеха ВСУ на фронте. Благодаря им защитники уничтожают оккупантов и их технику.