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Сирський відповів, що є запорукою успіху України на фронті

8 лютого 2025 17:03
Ольга Антоновська - редактор
Сирський відповів, від чого залежить успіх України на фронті
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Reuters
Ольга Антоновська - редактор

Головнокомандувач Збройних сил України заявив, що БпЛА мають вагому силу на фронті. Безпілотники приносять успіх українським оборонцям та ефективно нищать ворога.

Про це Олександр Сирський написав в Telegram у суботу, 8 лютого.

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Головком ЗСУ опублікував світлини із зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Також там був присутній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та інші посадовці.

Сирський заявив, що дрони - успіх української армії
Пост Олександра Сирського. Фото: скриншот

"Сила наших безпілотних систем, наших дронів — це успіх України", — написав Сирський.

Сирський заявив, що дрони - успіх української армії
Зустріч у Центрі Дії Президента. Фото: Telegram/Олександр Сирський
Сирський заявив, що дрони - успіх української армії
Зустріч командування країни з військовими. Фото: Telegram/Олександр Сирський

Нагадаємо, рівно рік тому, 8 лютого 2024 року, Головнокомандувачем ЗСУ став Олександр Сирський. За його словами, пріоритетом протягом всього часу протягом часу його перебування на цій посаді головним залишалось збереження життя людей.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зустрівся з колегою зі Швеції Мікаелем Клaссоном. Сирський обговорив з ним ситуацію на фронті. Натомість Классон запевнив, що шведська допомога Україні є непохитною.

ЗСУ безпілотники дрони Олександр Сирський війна військовослужбовці фронт
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