Сирський відповів, від чого залежить успіх України на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Reuters

Головнокомандувач Збройних сил України заявив, що БпЛА мають вагому силу на фронті. Безпілотники приносять успіх українським оборонцям та ефективно нищать ворога.

Про це Олександр Сирський написав в Telegram у суботу, 8 лютого.

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Головком ЗСУ опублікував світлини із зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Також там був присутній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та інші посадовці.

Пост Олександра Сирського. Фото: скриншот

"Сила наших безпілотних систем, наших дронів — це успіх України", — написав Сирський.

Зустріч у Центрі Дії Президента. Фото: Telegram/Олександр Сирський

Зустріч командування країни з військовими. Фото: Telegram/Олександр Сирський

Нагадаємо, рівно рік тому, 8 лютого 2024 року, Головнокомандувачем ЗСУ став Олександр Сирський. За його словами, пріоритетом протягом всього часу протягом часу його перебування на цій посаді головним залишалось збереження життя людей.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зустрівся з колегою зі Швеції Мікаелем Клaссоном. Сирський обговорив з ним ситуацію на фронті. Натомість Классон запевнив, що шведська допомога Україні є непохитною.