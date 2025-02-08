Сырский ответил, от чего зависит успех Украины на фронте

Сырский ответил, что является залогом успеха Украины на фронте
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины заявил, что БпЛА имеют весомую силу на фронте. Беспилотники приносят успех украинским защитникам и эффективно уничтожают врага.
Об этом Александр Сырский написал в Telegram в субботу, 8 февраля.
Главком ВСУ опубликовал фотографии со встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Также там присутствовал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и другие должностные лица.
"Сила наших беспилотных систем, наших дронов — это успех Украины", — написал Сырский.
Напомним, ровно год назад, 8 февраля 2024 года, Главнокомандующим ВСУ стал Александр Сырский. По его словам, приоритетом в течение всего времени в течение времени его пребывания на этой должности главным оставалось сохранение жизни людей.
Ранее Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский встретился с коллегой из Швеции Микаэлем Классоном. Сырский обсудил с ним ситуацию на фронте. В свою очередь, Классон заверил, что шведская помощь Украине является непоколебимой.
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