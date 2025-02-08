Сырский ответил, от чего зависит успех Украины на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Reuters

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины заявил, что БпЛА имеют весомую силу на фронте. Беспилотники приносят успех украинским защитникам и эффективно уничтожают врага.

Об этом Александр Сырский написал в Telegram в субботу, 8 февраля.

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Пост Александра Сырского. Фото: скриншот

"Сила наших беспилотных систем, наших дронов — это успех Украины", — написал Сырский.

Встреча в Центре Действия Президента. Фото: Telegram/Александр Сырский

Встреча командования страны с военными. Фото: Telegram/Александр Сырский

Напомним, ровно год назад, 8 февраля 2024 года, Главнокомандующим ВСУ стал Александр Сырский. По его словам, приоритетом в течение всего времени в течение времени его пребывания на этой должности главным оставалось сохранение жизни людей.

Ранее Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский встретился с коллегой из Швеции Микаэлем Классоном. Сырский обсудил с ним ситуацию на фронте. В свою очередь, Классон заверил, что шведская помощь Украине является непоколебимой.