Сирський підсумував досягнення за рік перебування на посаді головкома ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Генерал-полковник Олександ Сирський звернувся до українців у річницю свого призначення головнокомандувачем Збройними силами України. Він наголосив, що протягом часу його пребування на цій посаді головним пріоритетом залишається збереження особового складу.

Відповідне звернення Сирський опублікував на своїй сторніці в Telegram у суботу, 8 лютого.

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Рік на посаді головнокомандувача ЗСУ

"Рік тому, 8 лютого 2024 року, мав честь бути призначеним на посаду головнокомандувача Збройних сил України. Армії, яка продовжує безпрецедентну боротьбу з противником, що переважає в кількості особового складу, техніці, боєприпасах, ракетах", — повідомив Сирський.

Він також повідомив, що за час його командування був оновлений склад військового керівництва Збройних сил, призначені нові командувачі.

"Протягом року зі мною в строю мої заступники, команда Генерального штабу, командувачі та наші солдати і матроси, сержанти і старшини, офіцери і генерали", — наголосив головнокомандувач.

Сирський також нагадав, що протягом цього року Сили оборони зупинили наступ росіян на Харківщині, запобігли наступу на Сумщині та перенесли війну на територію росіян.

"Разом стримуємо триваючий наступ агресора на сході. Разом, протягом року, ми знищили живої сили, військової техніки та військових об’єктів ворога більше, ніж сукупно за попередні роки війни", — повідомив Сирський.

Він також нагадав, що рік тому тривала важка оборона Авдіївки, коли українські підрозділи перебували у напівоточенні.

"Одним із перших моїх рішень як головкома був наказ організовано вийти з міста, знищеного артилерією та КАБами", — нагадав військовий.

Сирський також подякував всім, хто був з ним пліч-о-пліч протягом цього року. Він також запевнив, що ключовим пріоритетом командування Сил оборони лишається збереження життя людей.

Інші досягнення в цифрах

Також головнокомандуючий Сирський окреслив наступні пункти, які характеризують успішні дії українських військ:

протягом 2024 року держава поставила на фронт понад 1,3 млн безпілотників;

було збільшено термін базової загальної військової підготовки (БЗВП) до 1,5 місяця;

дистанція ураження DeepStrike углиб території держави-агресора вже досягла 1,7 тис. км;

рік тому перевага російських військ в артилерійських боєприпасах становила приблизно 1:10. Сьогодні це співвідношення скоротилося майже до 1:2.

за 6 місяців активних бойових дій на території РФ загальні втрати російських військ у живій силі склали понад 47 тисяч осіб, з них понад 19 тисяч — убитими.

Звернення Сирського. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що, за словами Сирського, лютий буде непростим для українського війська. Противник не зменшує інтенсивність своїх атак, але командири отримали відповідні вказівки щодо захисту країни.

Також нагадаємо, що рівно рік тому Президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача Збройними силами Валерія Залужного, який став послом нашої держави у Великій Британії.