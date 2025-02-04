За даними Сирського, армія РФ вже втратила щонайменше 10 тисяч танків, в тому числі завдяки дронам ЗСУ

Главком ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські збройні сили продовжують чинити опір російським окупантам. Не в останню чергу все це вдається завдяки постійному вдосконаленню безпілотних систем.

Про це у своєму Telegram заявив главком ЗСУ Олександр Сирський додавши відеонарізку найяскравіших атак українських героїв.

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Сирський зауважив, що з моменту широкомасштабного вторгнення російські окупанти втратили майже 10 тисяч танків та 77 важких вогнеметних систем. Це дає перевагу ЗСУ, адже ворог зараз суттєво обмежений у використанні важкої техніки на фронті.

"Акцент на удосконалення безпілотних систем дозволив нашим ударним безпілотникам ефективно знищувати ворожу техніку на значних відстанях", — написав Сирський.

Судячи з кадрів, вдалі скиди з дронів та удари артилерії не дають передохнути армії РФ ні в день, ні в ночі. Знищується як жива сила, так і бронетехніка агресора.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українські безпілотники завдали удару по Астраханському газопереробному заводу — одному з важливих енергетичних об’єктів Росії.

Також 31 січня у Волгограді безпілотники завдали удару по району, де розташовані нафтопереробний завод і нафтобаза.