По данным Сырского, армия РФ уже потеряла не менее 10 тысяч танков, в том числе благодаря дронам ВСУ

ВСУ активно уничтожают врага — Сырский показал кадры атак
Украинские вооруженные силы продолжают сопротивляться российским оккупантам. Не в последнюю очередь все это удается благодаря постоянному совершенствованию беспилотных систем.
Об этом в своем Telegram заявил главком ВСУ Александр Сырский добавив видеонарезку самых ярких атак украинских героев.
Сколько техники потеряла армия РФ
Сырский отметил, что с момента широкомасштабного вторжения российские оккупанты потеряли почти 10 тысяч танков и 77 тяжелых огнеметных систем. Это дает преимущество ВСУ, ведь враг сейчас существенно ограничен в использовании тяжелой техники на фронте.
"Акцент на совершенствование беспилотных систем позволил нашим ударным беспилотникам эффективно уничтожать вражескую технику на значительных расстояниях", — написал Сырский.
Судя по кадрам, удачные сбросы с дронов и удары артиллерии не дают передохнуть армии РФ ни днем, ни ночью. Уничтожается как живая сила, так и бронетехника агрессора.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские беспилотники нанесли удар по Астраханскому газоперерабатывающему заводу - одному из важных энергетических объектов России.
Также 31 января в Волгограде беспилотники нанесли удар по району, где расположены нефтеперерабатывающий завод и нефтебаза.
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