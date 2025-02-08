Сырский подытожил достижения за год пребывания в должности главкома ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Генерал-полковник Александр Сырский обратился к украинцам в годовщину своего назначения главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Он отметил, что в течение времени его пребывания на этой должности главным приоритетом остается сохранение личного состава.

Соответствующее обращение Сырский опубликовал на своей странице в Telegram в субботу, 8 февраля.

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"Год назад, 8 февраля 2024 года, имел честь быть назначенным на должность главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Армии, которая продолжает беспрецедентную борьбу с противником, превосходящим в количестве личного состава, технике, боеприпасах, ракетах", — сообщил Сырский.

Он также сообщил, что за время его командования был обновлен состав военного руководства Вооруженных сил, назначены новые командующие.

"В течение года со мной в строю мои заместители, команда Генерального штаба, командующие и наши солдаты и матросы, сержанты и старшины, офицеры и генералы", — подчеркнул главнокомандующий.

Сырский также напомнил, что в течение этого года Силы обороны остановили наступление россиян на Харьковщине, предотвратили наступление на Сумщине и перенесли войну на территорию россиян.

"Вместе сдерживаем продолжающееся наступление агрессора на востоке. Вместе, в течение года, мы уничтожили живой силы, военной техники и военных объектов врага больше, чем совокупно за предыдущие годы войны", — сообщил Сырский.

Он также напомнил, что год назад продолжалась тяжелая оборона Авдеевки, когда украинские подразделения находились в полуокружении.

"Одним из первых моих решений как главкома был приказ организованно выйти из города, уничтоженного артиллерией и КАБами", — напомнил военный.

Сырский также поблагодарил всех, кто был с ним бок о бок в течение этого года. Он также заверил, что ключевым приоритетом командования Сил обороны остается сохранение жизни людей.

Другие достижения в цифрах

Также главнокомандующий Сырский очертил следующие пункты, которые характеризуют успешные действия украинских войск:

в течение 2024 года государство поставило на фронт более 1,3 млн беспилотников;

был увеличен срок базовой общей военной подготовки (БОВП) до 1,5 месяца;

дистанция поражения DeepStrike вглубь территории государства-агрессора уже достигла 1,7 тыс. км;

год назад преимущество российских войск в артиллерийских боеприпасах составляло примерно 1:10. Сегодня это соотношение сократилось почти до 1:2.

за 6 месяцев активных боевых действий на территории РФ общие потери российских войск в живой силе составили более 47 тысяч человек, из них более 19 тысяч — убитыми.

Обращение Сырского. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что, по словам Сырского, февраль будет непростым для украинского войска. Противник не уменьшает интенсивность своих атак, но командиры получили соответствующие указания по защите страны.

Также напомним, что ровно год назад Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного, который стал послом нашего государства в Великобритании.