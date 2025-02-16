Сирський привітав військових журналістів з професійним святом

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: пресслужба ЗСУ

В Україні у неділю, 16 лютого, відзначають День військових журналістів. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав представників ЗМІ та наголосив на важливості їхньої роботи.

Про це Сирський написав у Telegram.

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Головком зауважив, що військові журналісти — це люди, які фіксують історію боротьби українців та героїчні моменти визвольної війни проти окупантів.

За його словами, подвиги усіх військових журналістів сьогодні вшановують не випадково, адже саме 16 лютого 2015 року біля міста Дебальцеве загинув кореспондент Телерадіостудії Міноборони "Бриз", капітан третього рангу Дмитро Лабуткін.

"Дмитро — надійний офіцер та сміливий журналіст, до останнього подиху залишався вірним військовому та журналістському обов’язку", — зазначив Сирський.

Він наголосив, що у сучасному світі інформація — це зброя та українські військові журналісти роблять величезний внесок у боротьбу з агресією РФ: перебувають на передовій, а їхні матеріали стають доказами воєнних злочинів окупантів.

Журналісти на власні очі бачать перемоги й здобутки української армії та завдяки їхній роботі суспільство і союзники знають імена та обличчя наших Героїв. Також сьогодні вшановують цивільних представників ЗМІ, які з перших днів повномасштабної війни стоять поруч із Силами оборони.

"Дякую всім фіксерам і продюсерам та кожному і кожній, хто допомагає поширювати правдиву інформацію про цю війну і працює, щоб в медіа був контент про Україну! Щиро дякую кожному військовому журналісту, оператору та фотографу за вашу службу!" — додав Сирський.

Скриншот допису Сирського

Скриншот допису Сирського

Нагадаємо, днями минув рік, як Сирський став Головкомом ЗСУ. Він підбив підсумки своєї роботи за час перебування на посаді.

Також Сирський вважає, що дрони є запорукою успіху ЗСУ на фронті. Завдяки ним захисники знищують окупантів та їхню техніку.