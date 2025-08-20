Видео
Главная Армия Демонстративные удары — Зеленский резко отреагировал на обстрелы

Демонстративные удары — Зеленский резко отреагировал на обстрелы

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 12:02
Обстрелы Украины 20 августа — Зеленский резко отреагировал
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Российские войска в ночь на 20 августа нанесли комбинированный удар по Украине. Под вражеским ударом оказались разные города, есть много пострадавших и сильные разрушения.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Обстрелы Украины 20 августа

Зеленский рассказал, что россияне атаковали дронами Ахтырку в Сумской области. В результате этого ранены 14 человек. Отмечается, что после обстрела за помощью обратилась семья с ранеными детьми — 5 месяцев, 4 года и 6 лет.

РФ атакувала Охтирку 20 серпня
Последствия обстрела Ахтырки. Фото: ГСЧС
Атака на Охтирку 20 серпня
Последствия обстрела Ахтырки. Фото: ГСЧС
Удар по Охтирці 20 серпня
Последствия обстрела Ахтырки. Фото: ГСЧС
Обстріл Охтирки 20 серпня
Последствия обстрела Ахтырки. Фото: ГСЧС

Также враг ударил КАБом по Константиновке в Донецкой области. Там повреждены пять многоквартирных домов, и до сих пор по меньшей мере три человека находятся под завалами. Сейчас продолжается спасательная операция.

Кроме того, президент подчеркнул, что был подлый удар по газораспределительной станции в Одесской области. Были обстрелы и Черниговской, Харьковской, Полтавской областей. В общем более 60 дронов и баллистическая ракета.

"Все это — демонстративные удары, которые лишь подтверждают необходимость давления на Москву, необходимость введения новых санкций и пошлин, пока дипломатия не заработает в полной мере. Спасибо всем партнерам, кто помогает остановить эту российскую войну. Вместе с США, Европой и всеми, кто хочет мира, ежедневно работаем ради обеспечения безопасности. Нам нужны сильные гарантии безопасности, чтобы обеспечить действительно надежный и длительный мир", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, этой ночью оккупанты дронами атаковали Одесскую область. Вследствие этого повреждены объекты гражданской и критической инфраструктуры.

Кроме того, под ударом была Ахтырка. В полиции отметили, что этот обстрел был направлен против мирного населения, в результате чего повреждены дома и есть раненые.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
