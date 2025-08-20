Відео
Головна Армія Демонстративні удари — Зеленський різко відреагував на обстріли

Демонстративні удари — Зеленський різко відреагував на обстріли

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 12:02
Обстріли України 20 серпня — Зеленський різко відреагував
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Російські війська у ніч проти 20 серпня завдали комбінованого удару по Україні. Під ворожим ударом опинились різні міста, є багато постраждалих та сильні руйнування.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram. 

Читайте також:

Обстріли України 20 серпня

Зеленський розповів, що росіяни атакували дронами Охтирку у Сумській області. Внаслідок цього поранено 14 людей. Зазначається, що після обстрілу по допомогу звернулась родина з пораненими дітьми — 5 місяців, 4 роки та 6 років. 

РФ атакувала Охтирку 20 серпня
Наслідки обстрілу Охтирки. Фото: ДСНС
Атака на Охтирку 20 серпня
Наслідки обстрілу Охтирки. Фото: ДСНС
Удар по Охтирці 20 серпня
Наслідки обстрілу Охтирки. Фото: ДСНС
Обстріл Охтирки 20 серпня
Наслідки обстрілу Охтирки. Фото: ДСНС

Також ворог вдарив КАБом по Костянтинівці на Донеччині. Там пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, і досі щонайменше три людини перебувають під завалами. Наразі триває рятувальна операція.

Крім того, президент наголосив, що був підлий удар по газорозподільній станції в Одеській області. Були обстріли й Чернігівщини, Харківщини, Полтавщини. Загалом більш ніж 60 дронів і балістична ракета.

"Все це — демонстративні удари, які лише підтверджують необхідність тиску на Москву, необхідність запровадження нових санкцій і мит, доки дипломатія не запрацює повною мірою. Дякую всім партнерам, хто допомагає зупинити цю російську війну. Разом зі США, Європою і всіма, хто хоче миру, щодня працюємо заради гарантування безпеки. Нам потрібні сильні гарантії безпеки, щоб забезпечити дійсно надійний і тривалий мир", — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти дронами атакували Одеську область. Внаслідок цього пошкоджені об'єкти цивільної та критичної інфраструктури.

Крім того, під ударом була Охтирка. У поліції наголосили, що цей обстріл був спрямований проти мирного населення, внаслідок чого пошкоджено будинки та є поранені.

Володимир Зеленський пожежа обстріли війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
