Обстріли України 20 серпня — Зеленський різко відреагував

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Російські війська у ніч проти 20 серпня завдали комбінованого удару по Україні. Під ворожим ударом опинились різні міста, є багато постраждалих та сильні руйнування.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Обстріли України 20 серпня

Зеленський розповів, що росіяни атакували дронами Охтирку у Сумській області. Внаслідок цього поранено 14 людей. Зазначається, що після обстрілу по допомогу звернулась родина з пораненими дітьми — 5 місяців, 4 роки та 6 років.

Наслідки обстрілу Охтирки. Фото: ДСНС

Також ворог вдарив КАБом по Костянтинівці на Донеччині. Там пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, і досі щонайменше три людини перебувають під завалами. Наразі триває рятувальна операція.

Крім того, президент наголосив, що був підлий удар по газорозподільній станції в Одеській області. Були обстріли й Чернігівщини, Харківщини, Полтавщини. Загалом більш ніж 60 дронів і балістична ракета.

"Все це — демонстративні удари, які лише підтверджують необхідність тиску на Москву, необхідність запровадження нових санкцій і мит, доки дипломатія не запрацює повною мірою. Дякую всім партнерам, хто допомагає зупинити цю російську війну. Разом зі США, Європою і всіма, хто хоче миру, щодня працюємо заради гарантування безпеки. Нам потрібні сильні гарантії безпеки, щоб забезпечити дійсно надійний і тривалий мир", — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти дронами атакували Одеську область. Внаслідок цього пошкоджені об'єкти цивільної та критичної інфраструктури.

Крім того, під ударом була Охтирка. У поліції наголосили, що цей обстріл був спрямований проти мирного населення, внаслідок чого пошкоджено будинки та є поранені.