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Демобилизация срочников — Генштаб назвал точное количество уволенных военных

4 апреля 2024 01:12
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Демобилизация срочников — Генштаб назвал точное количество уволенных военных
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

К концу этой весны будет уволено в запас со срочной службы около 7 тыс. человек. В запас пойдут военные срочные службы ВСУ и Государственная спецслужба транспорта.

Об этом пишет NV со ссылкой на Главное управление персонала Генштаба ВСУ.

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Демобилизация срочников — что известно

В Генштабе заявили, что уволенные в запас, согласно указу президента Владимира Зеленского, будут военные срочные службы ВСУ и Государственная спецслужба транспорта.

Как известно, в феврале 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий увольнение в запас военных срочной службы. А 7 марта президент Владимир Зеленский издал указ об увольнении в запас военных срочной службы.

Демобилизация срочников состоится в апреле-мае.

В частности, увольнение в запас будет касаться тех срочников, срок службы которых истек во время военного положения и продлили сверх установленных сроков.

К слову, в среду, 3 апреля, на Закарпатье демобилизовали первых срочников. В запас ВСУ уволены 25 военнослужащих срочной службы из Чопского пограничного отряда.

По данным прессслужбы Государственной пограничной службы, 11 военных из этого числа по собственной инициативе воевали против оккупантов в районе Бахмута.

Ранее нардеп и военнослужащий Роман Лозинский заявил, что вопрос демобилизации наиболее дискуссионный в новом законопроекте.

Также мы писали, что нардеп от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко заявил, что вопрос демобилизации будет ключевым в будущем мобилизационном законе. Однако пока в парламенте нет четкого понимания, как выглядит этот процесс.

армия
мобилизация
отсрочка
демобилизация

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