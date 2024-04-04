Демобілізація строковиків — Генштаб назвав точну кількість звільнених військових

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

До кінця цієї весни буде звільнено в запас зі строкової служби близько 7 тис. осіб. У запас підуть військові строкової служби ЗСУ та Державної спецслужби транспорту.

Про це пише NV з посиланням на Головне управління персоналу Генштабу ЗСУ.

Читайте також:

Демобілізація строковиків — що відомо

У Генштабі заявили, що звільнені в запас, згідно з указом президента Володимира Зеленського, будуть військові строкової служби ЗСУ та Державної спецслужби транспорту.

Як відомо, у лютому 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає звільнення в запас військових строкової служби. А 7 березня президент Володимир Зеленський видав указ про звільнення в запас військових строкової служби.

Демобілізація строковиків відбудеться у квітні-травні.

Зокрема, звільнення в запас стосуватиметься тих строковиків, строк служби яких закінчився під час воєнного стану, і який продовжили понад встановлені строки.

До слова, у середу, 3 квітня, на Закарпатті демобілізували перших строковиків. У запас ЗСУ звільнено 25 військовослужбовців строкової служби з Чопського прикордонного загону.

За даними пресслужби Державної прикордонної служби, 11 військових із цього числа з власної ініціативи воювали проти окупантів у районі Бахмута.

Раніше нардеп та військовослужбовець Роман Лозинський заявив, що питання демобілізації найбільш дискусійне в новому законопроєкті.

Також ми писали, що нардеп від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко заявив, що питання демобілізації буде ключовим у майбутньому мобілізаційному законі. Однак наразі у парламенті немає чіткого розуміння, який вигляд повинен мати цей процес.