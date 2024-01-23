Какие города Украины предлагают новобранцам ВСУ самые большие выплаты — ТОП-5

Денежное поощрение для новобранцев ВСУ. Коллаж Новини.LIVE

В Украине почти два года продолжается всеобщая мобилизация. Военнообязанных мужчин призывают на военную службу. В то же время, отдельные города поощряют добровольцев подписать контракт с ВСУ дополнительными выплатами.

В каких городах страны местные власти предлагают новобранцам наибольшие единоразовые денежные поощрения, пишет издание "Телеграф".

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1. Богодухов, Харьковская область

Городской совет Богодухова принял решение с 1 января 2024 года выплачивать единовременную денежную помощь жителям, добровольно вступающим в ряды ВСУ.

Новобранцам, независимо от звания и воинской части, будут выплачиваться 50 тыс. грн. Выплаты распространяются не только на местных жителей, но и на переселенцев.

"(Местные) расходы мы сократили на сумму в пределах 10 миллионов. В первую очередь, путем уменьшения фонда оплаты труда: отменяли или значительно уменьшили премиальные выплаты. Также путем уменьшения затрат на ремонт дорог, около 2-3 миллионов", — рассказал городской голова Владимир Белый.

2. Львов

Недавно подобная инициатива появилась и во Львове. В городе Льва каждому добровольцу, который подпишет контракт с десантно-штурмовыми войсками или морской пехотой, предлагают 50 тыс. грн. И, конечно, это касается не только львовян, но и тех, кто переедет в город и подпишет здесь контракт.

"Пусть это будет дополнительной мотивацией и поддержкой для наших ребят, которые решили стать на защиту Украины", — заявил городской голова Львова Андрей Садовый.

3. Киев

По информации мэра Киева Виталия Кличко, в 2024 году Киевсовет увеличивает расходы на поддержку ВСУ еще на 60 млн грн. Эти средства должны быть направлены на выплаты мобилизованным киевлянам по программе "Защитник Киева".

Таким образом город обещает выплачивать каждому новобранцу по 30 тыс. грн.

В то же время следует отметить, что столица Украины выделяет на это поощрение гораздо меньше средств, чем маленькие украинские общины.

Выплаты украинским военнослужащим. Фото: google.com

4. Шпола, Черкасская область

На официальной странице Шполянского горсовета в Facebook было заявлено, что жители Шполянской общины, которые будут мобилизованы или подпишут контракт на военную службу в 2024 году, получат единовременную денежную помощь из местного бюджета в размере 20 тыс. грн.

Единовременное пособие будет выплачиваться на основании списков, предоставленных первым отделом Звенигородского районного ТЦК и СП. Денежные средства будут перечисляться на банковские счета, указанные в списках.

5. Одесса

В Одессе единовременное пособие будут выплачивать всем мобилизованным зарегистрированным в Одессе. Предельная сумма этой денежной помощи составит 20 тыс. грн. Всего в программе на 2024 год на это заложили 20 млн. грн.

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