Які міста України пропонують новобранцям ЗСУ найбільші виплати — ТОП 5

Грошове заохочення для новобранців ЗСУ. Колаж Новини.LIVE

В Україні майже два роки триває загальна мобілізація. Військовозобов'язаних чоловіків призивають на військову службу. Водночас окремі міста заохочують добровольців підписати контракт із ЗСУ додатковими виплатами.

У яких містах країни місцева влада пропонує новобранцям найбільші одноразові грошові заохочення, пише видання "Телеграф".

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1. Богодухів, Харківська область

Міська рада Богодухова ухвалила рішення з 1 січня 2024 року виплачувати одноразову грошову допомогу жителям, які добровільно вступають до лав ЗСУ.

Новобранцям, незалежно від звання та військової частини, виплачуватимуть 50 тис. грн. Виплати розповсюджується не тільки на місцевих жителів, а й на переселенців.

"(Місцеві) витрати ми скоротили на суму в межах 10 мільйони. У першу чергу, шляхом зменшення фонду оплати праці: скасовували або значно зменшили преміальні виплати. Також шляхом зменшення витрат на ремонт доріг, на близько 2-3 мільйони", — розказав міський голова Володимир Бєлий.

2. Львів

Нещодавно така ініціатива з'явилася й у Львові. У місті Лева кожному добровольцю, який підпише контракт із десантно-штурмовими військами чи морською піхотою пропонують 50 тис. грн. І звичайно, це стосується не тільки львів'ян, а й тих, хто переїде до міста і підпише тут контракт.

"Нехай це буде додатковою мотивацією та підтримкою для наших хлопців та дівчат, які вирішили стати на захист України", — заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

3. Київ

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, 2024 року Київрада збільшує видатки на підтримку ЗСУ ще на 60 млн грн. Ці кошти мають бути спрямовані на виплати мобілізованим киянам за програмою "Захисник Києва".

Таким чином місто обіцяє виплачувати кожному новобранцю по 30 тис. грн.

Водночас слід зауважити, що столиця України виділяє на це заохочення значно менше коштів, ніж маленькі українські громади.

Виплати українським військовослужбовцям. Фото: google.com

4. Шпола, Черкаська область

На офіційній сторінці Шполянської міськради у Facebook було заявлено, що жителі Шполянської громади, які будуть мобілізовані або підпишуть контракт на військову службу 2024 року, отримають одноразову грошову допомогу з місцевого бюджету у розмірі 20 тис. грн.

Одноразова грошова допомога буде виплачуватися на підставі списків, наданих першим відділом Звенигородського районного ТЦК та СП. Кошти перераховуватимуться на банківські рахунки, зазначені у списках.

5. Одеса

В Одесі одноразову грошову допомогу будуть виплачувати усім мобілізованим зареєстрованим в Одесі. Гранична сума цієї грошової допомоги складе 20 тис. грн. Всього у програмі на 2024 рік на це заклали 20 млн грн.

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