Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Де новобранцям пропонують найбільші виплати за контракт із ЗСУ — ТОП 5 міст arrow

Де новобранцям пропонують найбільші виплати за контракт із ЗСУ — ТОП 5 міст

23 січня 2024 07:04
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Які міста України пропонують новобранцям ЗСУ найбільші виплати — ТОП 5
Грошове заохочення для новобранців ЗСУ. Колаж Новини.LIVE
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

В Україні майже два роки триває загальна мобілізація. Військовозобов'язаних чоловіків призивають на військову службу. Водночас окремі міста заохочують добровольців підписати контракт із ЗСУ додатковими виплатами.  

У яких містах країни місцева влада пропонує новобранцям найбільші одноразові грошові заохочення, пише видання "Телеграф".

Читайте також:

ТОП 5 міст України, які пропонують новобранцям ЗСУ найбільші виплати

1. Богодухів, Харківська область 

Міська рада Богодухова ухвалила рішення з 1 січня 2024 року виплачувати одноразову грошову допомогу жителям, які добровільно вступають до лав ЗСУ. 

Новобранцям, незалежно від звання та військової частини, виплачуватимуть 50 тис. грн. Виплати розповсюджується не тільки на місцевих жителів, а й на переселенців. 

"(Місцеві) витрати ми скоротили на суму в межах 10 мільйони. У першу чергу, шляхом зменшення фонду оплати праці: скасовували або значно зменшили преміальні виплати. Також шляхом зменшення витрат на ремонт доріг, на близько 2-3 мільйони", — розказав міський голова Володимир Бєлий.

2. Львів 

Нещодавно така ініціатива з'явилася й у Львові. У місті Лева кожному добровольцю, який підпише контракт із десантно-штурмовими військами чи морською піхотою пропонують 50 тис. грн. І звичайно, це стосується не тільки львів'ян, а й тих, хто переїде до міста і підпише тут контракт. 

"Нехай це буде додатковою мотивацією та підтримкою для наших хлопців та дівчат, які вирішили стати на захист України", — заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

3. Київ 

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, 2024 року Київрада збільшує видатки на підтримку ЗСУ ще на 60 млн грн. Ці кошти мають бути спрямовані на виплати мобілізованим киянам за програмою "Захисник Києва". 

Таким чином місто обіцяє виплачувати кожному новобранцю по 30 тис. грн

Водночас слід зауважити, що столиця України виділяє на це заохочення значно менше коштів, ніж маленькі українські громади.

 

Які виплати передбачені за поранення в Україні
Виплати українським військовослужбовцям. Фото: google.com

4. Шпола, Черкаська область  

На офіційній сторінці Шполянської міськради у Facebook було заявлено, що жителі Шполянської громади, які будуть мобілізовані або підпишуть контракт на військову службу 2024 року, отримають одноразову грошову допомогу з місцевого бюджету у розмірі 20 тис. грн

Одноразова грошова допомога буде виплачуватися на підставі списків, наданих першим відділом Звенигородського районного ТЦК та СП. Кошти перераховуватимуться на банківські рахунки, зазначені у списках.

5. Одеса

В Одесі одноразову грошову допомогу будуть виплачувати усім мобілізованим зареєстрованим в Одесі. Гранична сума цієї грошової допомоги складе 20 тис. грн. Всього у програмі на 2024 рік на це заклали 20 млн грн.

Раніше ми інформували, якою є стандартна зарплата українського мобілізованого. 

Нагадаємо, ми писали, скільки платять після звільнення з військової служби та які виплати є обов'язковими

Також військовий розповів, якими є виплати за інвалідність у ЗСУ. 

зарплати
ЗСУ
Україна
військові
новобранці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

Актуальне по темі