Якими є виплати за інвалідність у ЗСУ — розповідь військового
У випадку, якщо військовослужбовець отримає інвалідність під час перебування у Збройних силах України, він має отримати одноразову виплату. Виплати відрізняються як за групами, так і за причинами отримання інвалідності.
Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".
Інвалідність під час виконання службових обов’язків
За словами Козятинського, військовослужбовцям ЗСУ у випадку отримання інвалідності під час перебування в армії має бути виплачена одноразова грошова допомога.
У ситуації, коли інвалідність отримана під час виконання службових обов’язків, виплати є наступними:
- 1 073 600 грн за І групу;
- 805 200 грн за ІІ групу;
- 671 000 грн за ІІІ групу.
Інвалідність через нещасний випадок
Якщо ж військовослужбовець отримав інвалідність через нещасний випадок на службі, виплати будуть значно меншими.
Вони також відрізняються, відповідно до груп інвалідності:
- 322 080 грн за І групу;
- 241 560 грн за ІІ групу;
- 187 880 грн за ІІІ групу.
Нагадаємо, що у 2024 році в Україні виплати військовослужбовцям формуватимуться на основі зарплати та різноманітних премій, залежно від характеру виконуваних завдань у сфері оборони. Розмір отримуваних коштів також визначатиметься місцем служби, родом військ, військовим званням та посадою мобілізованого військового.
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