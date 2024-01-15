Якими є виплати за інвалідність у ЗСУ — розповідь військового

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: "Факти"

У випадку, якщо військовослужбовець отримає інвалідність під час перебування у Збройних силах України, він має отримати одноразову виплату. Виплати відрізняються як за групами, так і за причинами отримання інвалідності.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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Інвалідність під час виконання службових обов’язків

За словами Козятинського, військовослужбовцям ЗСУ у випадку отримання інвалідності під час перебування в армії має бути виплачена одноразова грошова допомога.

У ситуації, коли інвалідність отримана під час виконання службових обов’язків, виплати є наступними:

1 073 600 грн за І групу;

805 200 грн за ІІ групу;

671 000 грн за ІІІ групу.

Інвалідність через нещасний випадок

Якщо ж військовослужбовець отримав інвалідність через нещасний випадок на службі, виплати будуть значно меншими.

Вони також відрізняються, відповідно до груп інвалідності:

322 080 грн за І групу;

241 560 грн за ІІ групу;

187 880 грн за ІІІ групу.

Нагадаємо, що у 2024 році в Україні виплати військовослужбовцям формуватимуться на основі зарплати та різноманітних премій, залежно від характеру виконуваних завдань у сфері оборони. Розмір отримуваних коштів також визначатиметься місцем служби, родом військ, військовим званням та посадою мобілізованого військового.