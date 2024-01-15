Каковы выплаты за инвалидность в ВСУ — рассказ военного

Военнослужащий ВСУ. Фото: "Факты"

Если военнослужащий получит инвалидность во время пребывания в Вооруженных силах Украины, он должен получить единовременную выплату. Выплаты отличаются как по группам, так и по причинам получения инвалидности.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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Инвалидность при исполнении служебных обязанностей

По словам Козятинского, военнослужащим ВСУ в случае получения инвалидности во время пребывания в армии должна быть выплачена единовременная денежная помощь.

В ситуации, когда инвалидность получена при исполнении служебных обязанностей, выплаты являются следующими:

1 073 600 грн за I группу;

805 200 грн за ІІ группу;

671 000 грн за ІІІ группу.

Инвалидность по несчастному случаю

Если же военнослужащий получил инвалидность из-за несчастного случая на службе, выплаты будут значительно меньше.

Они также отличаются, согласно группам инвалидности:

322 080 грн за I группу;

241 560 грн за ІІ группу;

187 880 грн за ІІІ группу.

Напомним, что в 2024 году в Украине выплаты военнослужащим будут формироваться на основе зарплаты и различных премий в зависимости от характера выполняемых задач в сфере обороны. Размер получаемых средств также будет определяться местом службы, родом войск, воинским званием и должностью мобилизованного военного.