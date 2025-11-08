Отключение света 8 ноября — где самая тяжелая ситуация

Последствия обстрелов энергообъектов. Фото: ДТЭК

В Украине продолжается восстановление энергетической инфраструктуры после ночного массированного обстрела 8 ноября. Из-за вражеских атак света нет в восьми областях.

Об этом сообщила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Обстрелы энергетической инфраструктуры 8 ноября

Гринчук рассказала, что российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. В общем, Россия выпустила по Украине более 450 ударных дронов и 45 ракет различных типов, нанося прицельные удары по объектам критической инфраструктуры.

По словам министра, есть обесточивание в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черниговской, Киевской, Запорожской, Одесской и Кировоградской областях.

"В результате ударов в ряде регионов применены аварийные отключения электроэнергии. В части областей продолжают действовать графики почасовых отключений объемом до двух очередей, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей", — сообщила Светлана Гринчук.

Она также рассказала, что в Харьковской, Сумской и Полтавской областях ситуация остается особенно сложной. По ее словам, там продолжается осмотр поврежденных энергообъектов и оценка масштабов разрушений.

Также известно, что зафиксированы попадания по объектам газовой инфраструктуры. В результате этого повреждено производственное оборудование, ранения получил один работник, которому оказывается медицинская помощь.

"Спасатели, энергетики и газовики оперативно начали ликвидацию последствий атаки. Восстановительные работы продолжаются непрерывно, специалисты работают над стабилизацией ситуации", — отметила руководительница Минэнерго.

Напомним, на ночную массированную атаку по Украине отреагировал Владимир Зеленский. По его словам, россияне целятся по жилым домам, энергетике и инфраструктуре.

Также мы писали, что в Харькове действуют аварийные отключения света из-за обстрелов РФ. Также в городе есть проблемы с водоснабжением.