Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Где нет света из-за обстрелов — детали от Минэнерго

Где нет света из-за обстрелов — детали от Минэнерго

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 11:08
обновлено: 11:08
Отключение света 8 ноября — где самая тяжелая ситуация
Последствия обстрелов энергообъектов. Фото: ДТЭК

В Украине продолжается восстановление энергетической инфраструктуры после ночного массированного обстрела 8 ноября. Из-за вражеских атак света нет в восьми областях.

Об этом сообщила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Реклама
Читайте также:

Обстрелы энергетической инфраструктуры 8 ноября

Гринчук рассказала, что российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. В общем, Россия выпустила по Украине более 450 ударных дронов и 45 ракет различных типов, нанося прицельные удары по объектам критической инфраструктуры.

По словам министра, есть обесточивание в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черниговской, Киевской, Запорожской, Одесской и Кировоградской областях.

"В результате ударов в ряде регионов применены аварийные отключения электроэнергии. В части областей продолжают действовать графики почасовых отключений объемом до двух очередей, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей", — сообщила Светлана Гринчук.

Она также рассказала, что в Харьковской, Сумской и Полтавской областях ситуация остается особенно сложной. По ее словам, там продолжается осмотр поврежденных энергообъектов и оценка масштабов разрушений.

Также известно, что зафиксированы попадания по объектам газовой инфраструктуры. В результате этого повреждено производственное оборудование, ранения получил один работник, которому оказывается медицинская помощь.

"Спасатели, энергетики и газовики оперативно начали ликвидацию последствий атаки. Восстановительные работы продолжаются непрерывно, специалисты работают над стабилизацией ситуации", — отметила руководительница Минэнерго.

Напомним, на ночную массированную атаку по Украине отреагировал Владимир Зеленский. По его словам, россияне целятся по жилым домам, энергетике и инфраструктуре.

Также мы писали, что в Харькове действуют аварийные отключения света из-за обстрелов РФ. Также в городе есть проблемы с водоснабжением.

Минэнерго электроэнергия обстрелы война в Украине свет
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации