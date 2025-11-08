Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Де немає світла через обстріли — деталі від Міненерго

Де немає світла через обстріли — деталі від Міненерго

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 11:08
Оновлено: 11:08
Відключення світла 8 листопада — де найважча ситуація
Наслідки обстрілів енергооб'єктів. Фото: ДТЕК

В Україні триває відновлення енергетичної інфраструктури після нічного масованого обстрілу 8 листопада. Через ворожі атаки світла немає у вісьмох областях.

Про це повідомила міністерка енергетики України Світлана Гринчук. 

Реклама
Читайте також:

Обстріли енергетичної інфраструктури 8 листопада

Гринчук розповіла, що російські війська атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. Загалом, Росія випустила по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів, завдаючи прицільних ударів по об'єктах критичної інфраструктури.

За словами міністерки, є знеструмлення у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Одеській та Кіровоградській областях.

"Внаслідок ударів у низці регіонів застосовані аварійні відключення електроенергії. У частині областей продовжують діяти графіки погодинних відключень обсягом до двох черг, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів", — повідомила Світлана Гринчук. 

Вона також розповіла, що у Харківській, Сумській та Полтавській областях ситуація залишається особливо складною. За її словами, там триває огляд пошкоджених енергооб'єктів та оцінка масштабів руйнувань.

Також відомо, що зафіксовані влучання по об'єктах газової інфраструктури. Внаслідок цього пошкоджено виробниче обладнання, поранення отримав один працівник, якому надається медична допомога.

"Рятувальники, енергетики та газовики оперативно розпочали ліквідацію наслідків атаки. Відновлювальні роботи тривають безперервно, фахівці працюють над стабілізацією ситуації", — зазначила очільниця Міненерго.

Нагадаємо, на нічну масовану атаку по Україні відреагував Володимир Зеленський. За його словами, росіяни ціляться по житлових будинках, енергетику та інфраструктуру.

Також ми писали, що у Харкові діють аварійні відключення світла через обстріли РФ. Також в місті є проблеми з водопостачанням. 

Міненерго електроенергія обстріли війна в Україні світло
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації