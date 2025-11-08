Відключення світла 8 листопада — де найважча ситуація

Наслідки обстрілів енергооб'єктів. Фото: ДТЕК

В Україні триває відновлення енергетичної інфраструктури після нічного масованого обстрілу 8 листопада. Через ворожі атаки світла немає у вісьмох областях.

Про це повідомила міністерка енергетики України Світлана Гринчук.

Обстріли енергетичної інфраструктури 8 листопада

Гринчук розповіла, що російські війська атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. Загалом, Росія випустила по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів, завдаючи прицільних ударів по об'єктах критичної інфраструктури.

За словами міністерки, є знеструмлення у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Одеській та Кіровоградській областях.

"Внаслідок ударів у низці регіонів застосовані аварійні відключення електроенергії. У частині областей продовжують діяти графіки погодинних відключень обсягом до двох черг, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів", — повідомила Світлана Гринчук.

Вона також розповіла, що у Харківській, Сумській та Полтавській областях ситуація залишається особливо складною. За її словами, там триває огляд пошкоджених енергооб'єктів та оцінка масштабів руйнувань.

Також відомо, що зафіксовані влучання по об'єктах газової інфраструктури. Внаслідок цього пошкоджено виробниче обладнання, поранення отримав один працівник, якому надається медична допомога.

"Рятувальники, енергетики та газовики оперативно розпочали ліквідацію наслідків атаки. Відновлювальні роботи тривають безперервно, фахівці працюють над стабілізацією ситуації", — зазначила очільниця Міненерго.

Нагадаємо, на нічну масовану атаку по Україні відреагував Володимир Зеленський. За його словами, росіяни ціляться по житлових будинках, енергетику та інфраструктуру.

Також ми писали, що у Харкові діють аварійні відключення світла через обстріли РФ. Також в місті є проблеми з водопостачанням.