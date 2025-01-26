Своим указом о запрете переговоров с РФ Зеленский сохранил Украину от сепаратизма

Почему Зеленский запретил переговоры с РФ — президент ответил
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Молдовы Майей Санду заявил, что в начале полномасштабного вторжения РФ он принял решение запретить любые переговоры с Россией по важной причине. Таким образом он пытался уберечь Украину от развала.
Об этом сообщает Укринформ.
Как Кремль мог развалить Украину
По словам Зеленского, это решение было принято для предотвращения сепаратистских действий в Украине и контроля над всеми возможными каналами общения с российской стороной. Президент пояснил, что Путин пытался влиять на Украину через многочисленные каналы связи с сепаратистами и представителями других государств.
Чтобы предотвратить это, Зеленский издал указ, который запретил любым украинским политическим деятелям проводить переговоры с российской стороной или ее сторонниками. Он подчеркнул, что россияне давили на Украину через различные каналы, используя как украинских депутатов, так и представителей европейских стран и США.
Учитывая сложность контроля над этими многочисленными каналами общения, Президент считает свое решение абсолютно оправданным. Он подчеркнул, что как лидер Украины, имеет право решать вопросы переговоров с другими странами.
Напомним, недавно Зеленский назвал количество миротворцев, необходимых Украине. По его словам, это поможет предотвратить следующее нападение России.
Однако, президент считает, что миротворческая миссия в Украине возможна лишь с участием США, ведь европейские союзники не обладают достаточными ресурсами, чтобы стать действенным фактором сдерживания РФ.
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