Своим указом о запрете переговоров с РФ Зеленский сохранил Украину от сепаратизма

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Молдовы Майей Санду заявил, что в начале полномасштабного вторжения РФ он принял решение запретить любые переговоры с Россией по важной причине. Таким образом он пытался уберечь Украину от развала.

Об этом сообщает Укринформ.

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По словам Зеленского, это решение было принято для предотвращения сепаратистских действий в Украине и контроля над всеми возможными каналами общения с российской стороной. Президент пояснил, что Путин пытался влиять на Украину через многочисленные каналы связи с сепаратистами и представителями других государств.

Чтобы предотвратить это, Зеленский издал указ, который запретил любым украинским политическим деятелям проводить переговоры с российской стороной или ее сторонниками. Он подчеркнул, что россияне давили на Украину через различные каналы, используя как украинских депутатов, так и представителей европейских стран и США.

Учитывая сложность контроля над этими многочисленными каналами общения, Президент считает свое решение абсолютно оправданным. Он подчеркнул, что как лидер Украины, имеет право решать вопросы переговоров с другими странами.

Напомним, недавно Зеленский назвал количество миротворцев, необходимых Украине. По его словам, это поможет предотвратить следующее нападение России.

Однако, президент считает, что миротворческая миссия в Украине возможна лишь с участием США, ведь европейские союзники не обладают достаточными ресурсами, чтобы стать действенным фактором сдерживания РФ.