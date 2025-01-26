Своїм указом про заборону переговорів з РФ Зеленський зберіг Україну від сепаратизму

Президент України Володимир Зеленський та президентка Молдови Мая Санду. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президенткою Молдови Маєю Санду заявив, що на початку повномасштабного вторгнення РФ він ухвалив рішення заборонити будь-які переговори з Росією з важливої причини. Таким чином він намагався вберегти Україну від розвалу.

Про це повідомляє Укрінформ.

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За словами Зеленського, це рішення було прийнято для запобігання сепаратистським діям в Україні та контролю над всіма можливими каналами спілкування з російською стороною. Президент пояснив, що Путін намагався впливати на Україну через численні канали зв'язку з сепаратистами та представниками інших держав.

Щоб запобігти цьому, Зеленський видав указ, який заборонив будь-яким українським політичним діячам проводити переговори з російською стороною або її прихильниками. Він підкреслив, що росіяни тиснули на Україну через різноманітні канали, використовуючи як українських депутатів, так і представників європейських країн та США.

Зважаючи на складність контролю над цими численними каналами спілкування, Президент вважає своє рішення абсолютно виправданим. Він підкреслив, що як лідер України, має право вирішувати питання перемовин з іншими країнами.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський назвав кількість миротворців, потрібних Україні. За його словами, це допоможе запобігти наступному нападу Росії.

Однак, президент вважає, що миротворча місія в Україні можлива лише з участю США, адже європейські союзники не володіють достатніми ресурсами, щоб стати дієвим фактором стримування РФ.