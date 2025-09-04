Видео
Почему Украина масштабно не бьет по РФ — Подоляк о главном нюансе

Почему Украина масштабно не бьет по РФ — Подоляк о главном нюансе

Ua en ru
Дата публикации 4 сентября 2025 00:21
Экономика Украины не может позволить себе масштабных ударов по РФ, поэтому ВСУ глубокими ударами атакует только первоочередные цели, заявил Михаил Подоляк
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Вопрос масштабируемых ударов по РФ является вопросом экономики. Украина не может себе позволить огромные расходы по массированным атакам на города России, но наносит такие удары рационально и точечно.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Читайте также:

Как экономика влияет на возможность ударов по РФ

Подоляк отметил, что возможность наносить массированные удары по инфраструктуре врага является вопросом денег и инвестиций. Так как у Украины нет сырьевой экономики и возможности постоянно качать газ и нефть, то и возможность нанесения глубоких ударов ограничена.

"Нельзя вполне серьезно говорить, что украинская экономика не сырьевого типа сопоставима с доходностью российской сырьевой экономики. Это вопрос сопоставимости экономики", — сказал Подоляк.

Политик подчеркнул, что ВСУ и спецслужбы выбирают самые актуальные цели для своих ударов по инфраструктуре оккупантов. Кроме того, РФ может тратить на агрессию против Украины 150 миллиардов евро ежегодно. А ежегодный военный бюджет Украины втрое меньше.

Ранее Михаил Подоляк проинформировал, как Украина будет оценивать результат встречи Трампа и диктатора РФ Путина. Подоляк назвал три главных критерия.

Также советник главы Офиса президента заявил, что телефонный разговор между Трампом и Путиным никоим образом не повлиял на продвижение мирного процесса и завершение российской агрессии.

Офис президента Михаил Подоляк ВСУ интервью война в Украине атака
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
