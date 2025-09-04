Экономика Украины не может позволить себе масштабных ударов по РФ, поэтому ВСУ глубокими ударами атакует только первоочередные цели, заявил Михаил Подоляк

Почему Украина масштабно не бьет по РФ — Подоляк о главном нюансе
Вопрос масштабируемых ударов по РФ является вопросом экономики. Украина не может себе позволить огромные расходы по массированным атакам на города России, но наносит такие удары рационально и точечно.
Об этом в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
Как экономика влияет на возможность ударов по РФ
Подоляк отметил, что возможность наносить массированные удары по инфраструктуре врага является вопросом денег и инвестиций. Так как у Украины нет сырьевой экономики и возможности постоянно качать газ и нефть, то и возможность нанесения глубоких ударов ограничена.
"Нельзя вполне серьезно говорить, что украинская экономика не сырьевого типа сопоставима с доходностью российской сырьевой экономики. Это вопрос сопоставимости экономики", — сказал Подоляк.
Политик подчеркнул, что ВСУ и спецслужбы выбирают самые актуальные цели для своих ударов по инфраструктуре оккупантов. Кроме того, РФ может тратить на агрессию против Украины 150 миллиардов евро ежегодно. А ежегодный военный бюджет Украины втрое меньше.
