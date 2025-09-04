Економіка України не може дозволити собі масштабних ударів по РФ, тому ЗСУ глибокими ударами атакує тільки першочергові цілі, заявив Михайло Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Питання масштабованих ударів по РФ є питанням економіки. Україна не може собі дозволити шалені витрати з масованих атак на міста Росії, але завдає таких ударів раціонально та точково.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Як економіка впливає на можливість ударів по РФ

Подоляк зазначив, що можливість завдавати масованих ударів по інфраструктурі ворога є питанням грошей та інвестицій. Через те що в України немає сировинної економіки й можливості постійно качати газ та нафту, то й можливість завдавання глибоких ударів обмежена.

"Не можна цілком серйозно говорити, що українська економіка не сировинного типу співставна з дохідністю російської сировинної економіки. Це питання співставності економіки", — сказав Подоляк.

Політик наголосив, що ЗСУ та спецслужби обирають найактуальніші цілі для своїх ударів по інфраструктурі окупантів. Крім того, РФ може витрачати на агресію проти України 150 мільярдів євро щороку. А щорічний військовий бюджет України втричі менший.

Раніше Михайло Подоляк проінформував, як Україна оцінюватиме результат зустрічі Трампа та диктатора РФ Путіна. Подоляк назвав три головні критерії.

Також радник голови Офісу президента заявив, що телефонна розмова між Трампом і Путіним жодним чином не вплинула на просування мирного процесу та завершення російської агресії.