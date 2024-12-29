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Есть ли у РФ северокорейские ракеты KN-15 — в ГУР ответили

29 декабря 2024 04:02
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
По словам представителя ГУР Юсова, КНДР не направляли пока дальнобойные ракеты KN-15 Pukguksong-2 в Россию
Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Информация о якобы поставках в Россию баллистических ракет KN-15 с дальностью до 2000 км — это фейк. Разведданные говорят, что таких ракет российские оккупанты еще не получали.

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов в интервью Новини.LIVE.

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Он подчеркнул, что отдельные медиа распространили эту новость без надлежащей проверки, поскольку эшелоны поездов, якобы перевозивших эти ракеты, слишком малы и даже физически не могли вместить северокорейские KN-15 (Pukguksong-2) из-за габаритов.

ракетные комплексы KN-15 (Pukguksong-2)
Ракетные комплексы KN-15 (Pukguksong-2).

"Давайте возьмем линейку, ТТХ и посмотрим, могла ли эта установка уместиться на железнодорожную платформу. Ответ — нет, из-за физических габаритов", — заявил Юсов.

Данная информация пока не подтверждена. Поставки были, но это было снабжение тех средств и той номенклатуры, которая уже была известна ГУР, отметил он, в частности, о РСЗО и самоходных артиллерийских установках.

Напомним, Андрей Юсов заявил, что Северная Корея направила в РФ для войны с Украиной около 11 тысяч военных.

А еще представитель ГУР МО рассказал, какие успешные операции удалось провести разведке в 2024 году. Также он спрогнозировал, стоит ли ожидать новых ударов "Орешником".

разведка КНДР ракеты война в Украине ГУР Андрей Юсов

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