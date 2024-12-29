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Чи є у РФ північнокорейські ракети KN-15 — у ГУР відповіли

29 грудня 2024 04:02
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
За словами представника ГУР Юсова, КНДР не направляли поки що далекобійні ракети KN-15 Pukguksong-2 до Росії
Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнецов
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Інформація про нібито постачання до Росії балістичних ракет KN-15 із дальністю до 2000 км — це фейк. Розвіддані говорять, що таких ракет російські окупанти ще не отримували.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов в інтерв’ю Новини.LIVE

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Він наголосив, що окремі медіа поширили цю новину без належної перевірки. Позаяк ешелони потягів, які нібито перевозили ці ракети, — занадто малі та навіть фізично не могли вмістити північнокорейські KN-15 (Pukguksong-2) через габарити.

ракетні комплекси KN-15 (Pukguksong-2)
Ракетні комплекси KN-15 (Pukguksong-2). Фото: NK News

"Нумо брати лінійку, ТТХ і подивимось, чи могла ця установка вміститись на залізничну платформу. Відповідь — ні, через фізичні габарити", — заявив Юсов.

Дана інформація наразі не підтверджена. Постачання було, але це було постачання тих засобів і тієї номенклатури, яка вже була відома ГУР, зазначив він. Тоді мова йшла, зокрема, про РСЗВ і самохідні артилерійські установки.

Нагадаємо, Андрій Юсов заявив, що Північна Корея надіслала в РФ для війни з Україною близько 11 тисяч військових. Частина з них залучена наразі у бойових діях на Курщині, серед бійців КНДР є втрати.

А ще представник ГУР МО розповів, які успішні операції вдалося провести розвідці у 2024-му році. Також він спрогнозував, чи варто очікувати нових ударів "Орєшніком".

розвідка КНДР ракети війна в Україні ГУР Андрій Юсов

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