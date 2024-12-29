По словам представителя ГУР Юсова, Россия не даст Беларуси ракеты Орешник

Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: Новини.LIVE/Игор Кузнецов

Заявления о возможном размещении российской ракеты "Орешник" на территории Беларуси являются частью информационной войны. Эта пропаганда направлена не только против Украины, но и против стран Запада.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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По его словам, хотя сейчас нельзя сказать, какие именно комплектующие используются в "Орешнике", но в любом случае она будет стоить очень дорого, дороже "Кинжала".

"Россия тратит без преувеличения миллиарды долларов на ракетный потенциал, это дорогостоящее оружие. Кроме того, сейчас мощного серийного производства не отлажено. Это все равно экспериментальное вооружение", — заявил Юсов.

Он отметил, что такое экспериментальное оружие нуждается в постоянном совершенствовании, урегулировании изменений, учете ошибок. Именно поэтому и из-за небольшого количества этих ракет Россия не будет давать "Орешник" Беларуси.

Напомним, Андрей Юсов заявил, что Северная Корея направила в РФ для войны с Украиной около 11 тысяч военных. Часть из них привлечена в боевых действиях на Курщине, среди бойцов КНДР есть потери.

А еще представитель ГУР МО рассказал, какие успешные операции удалось провести разведке в 2024 году. Также он спрогнозировал, стоит ли ожидать новых ударов "Орешником".