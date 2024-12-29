За словами представника ГУР Юсова, Росія не дасть Білорусі ракети Орешник

Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнецов

Заяви про можливе розміщення російської ракети "Орешник" на території Білорусі є частиною інформаційної війни. Ця пропаганда спрямована не лише проти України, але й проти країн Заходу.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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За його словами, хоча зараз неможна сказати, які саме комплектуючи використовуються в "Орешнику", але в будь-якому разі вона буде коштувати дуже дорого, дорожче ніж "Кинджал".

"Росія витрачає без перебільшення мільярди доларів на ракетний потенціал, це дороговартісна зброя. Крім того, зараз потужного серійного виробництва не налагоджене. Це все одно експериментальне озброєння", — заявив Юсов.

Він зазначив, що така експериментальна зброя потребує постійного вдосконалення, врегулювання змін, врахування помилок. Саме тому, і через невелику кількість цих ракет Росія не буде давати "Орешник" Білорусі.

Нагадаємо, Андрій Юсов заявив, що Північна Корея надіслала в РФ для війни з Україною близько 11 тисяч військових. Частина з них залучена наразі у бойових діях на Курщині, серед бійців КНДР є втрати.

А ще представник ГУР МО розповів, які успішні операції вдалося провести розвідці у 2024-му році. Також він спрогнозував, чи варто очікувати нових ударів "Орєшніком".