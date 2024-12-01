Атака на Днепропетровщину — четыре человека погибли из-за обстрела

Четверо погибших — фото последствий удара по Днепропетровщине
Увеличилось количество пострадавших от ракетного удара по Днепровскому району. Известно о 24 потерпевших и четырех погибших.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в воскресенье, 1 декабря.
Последствия обстрела Днепропетровщины
Россияне обстреляли Днепровский район вечером 30 ноября. По обновленной информации, известно о 24 пострадавших.
"В больницах находятся 18 пострадавших, состояние семи остается тяжелым", — отметил Сергей Лысак.
К сожалению, из-за российских обстрелов погибли четыре человека. Оккупанты не перестают терроризировать мирных украинцев. Ночью от российского террора страдала Никопольщина.
"Агрессор из тяжелой артиллерии обстрелял Красногригорьевскую общину. Последствия уточняются", — отметил Лысак.
Напомним, российские оккупанты в субботу, 30 ноября, атаковали Днепропетровщину. В ГСЧС показали последствия обстрела.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы Днепропетровщины и Херсона. В результате атак погибли и ранены.
Читайте Новини.LIVE!