Атака на Дніпропетровщину — четверо людей загинули через обстріл

Четверо загиблих — фото наслідків удару по Дніпропетровщині
Збільшилась кількість постраждалих від ракетного удару по Дніпровському районі. Відомо про 24 потерпілих та чотирьох загиблих.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у неділю, 1 грудня.
Наслідки обстрілу Дніпровського району
Росіяни обстріляли Дніпровський район ввечері 30 листопада. За оновленою інформацією, відомо про 24 постраждалих.
"У лікарнях перебувають 18 потерпілих, стан сімох залишається важким", — зазначив Сергій Лисак.
На жаль, через російський обстріл загинули четверо людей. Окупанти не перестають тероризувати мирних українців. Вночі від російського терору потерпала Нікопольщина.
"Агресор з важкої артилерії обстріляв Червоногригорівську громаду. Наслідки уточнюються", — зазначив Лисак.
Нагадаємо, російські окупанти у суботу, 30 листопада, атакували Дніпропетровщину. У ДСНС показали наслідки обстрілу.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на російські обстріли Дніпропетровщини та Херсона. Внаслідок атак є загиблі та поранені.
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