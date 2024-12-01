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Четверо загиблих — фото наслідків удару по Дніпропетровщині

1 грудня 2024 08:22
Ольга Антоновська - редактор
Атака на Дніпропетровщину — четверо людей загинули через обстріл
Пошкоджена через обстріл будівля. Фото: Сергій Лисак
Ольга Антоновська - редактор

Збільшилась кількість постраждалих від ракетного удару по Дніпровському районі. Відомо про 24 потерпілих та чотирьох загиблих.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у неділю, 1 грудня.

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Наслідки обстрілу Дніпровського району

Росіяни обстріляли Дніпровський район ввечері 30 листопада. За оновленою інформацією, відомо про 24 постраждалих.

"У лікарнях перебувають 18 потерпілих, стан сімох залишається важким", — зазначив Сергій Лисак.

Обстріл Дніпропетровщини 1 грудня
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини. Фото: Сергій Лисак
Обстріл Дніпропетровщини 1 грудня
Пошкоджений внаслідок удару будинок. Фото: Сергій Лисак

На жаль, через російський обстріл загинули четверо людей. Окупанти не перестають тероризувати мирних українців. Вночі від російського терору потерпала Нікопольщина.

"Агресор з важкої артилерії обстріляв Червоногригорівську громаду. Наслідки уточнюються", — зазначив Лисак.

Обстріл Дніпропетровщини 1 грудня
Вибиті вікна через удар по Дніпровському районі. Фото: Сергій Лисак
Обстріл Дніпропетровщини 1 грудня
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, російські окупанти у суботу, 30 листопада, атакували Дніпропетровщину. У ДСНС показали наслідки обстрілу.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російські обстріли Дніпропетровщини та Херсона. Внаслідок атак є загиблі та поранені.

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