Атака на Дніпропетровщину — четверо людей загинули через обстріл

Пошкоджена через обстріл будівля. Фото: Сергій Лисак

Збільшилась кількість постраждалих від ракетного удару по Дніпровському районі. Відомо про 24 потерпілих та чотирьох загиблих.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у неділю, 1 грудня.

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Наслідки обстрілу Дніпровського району

Росіяни обстріляли Дніпровський район ввечері 30 листопада. За оновленою інформацією, відомо про 24 постраждалих.

"У лікарнях перебувають 18 потерпілих, стан сімох залишається важким", — зазначив Сергій Лисак.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини. Фото: Сергій Лисак

Пошкоджений внаслідок удару будинок. Фото: Сергій Лисак

На жаль, через російський обстріл загинули четверо людей. Окупанти не перестають тероризувати мирних українців. Вночі від російського терору потерпала Нікопольщина.

"Агресор з важкої артилерії обстріляв Червоногригорівську громаду. Наслідки уточнюються", — зазначив Лисак.

Вибиті вікна через удар по Дніпровському районі. Фото: Сергій Лисак

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, російські окупанти у суботу, 30 листопада, атакували Дніпропетровщину. У ДСНС показали наслідки обстрілу.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російські обстріли Дніпропетровщини та Херсона. Внаслідок атак є загиблі та поранені.