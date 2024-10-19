В Конгрессе обеспокоены переброской бойцов КНДР в РФ для участия в агрессии против Украины

Лидер КНДР Ким Чен Ин и северокорейские военные. Иллюстративное фото: Reuters

Отправка Северной Кореей своих войск в Украину на стороне российских оккупантов должна стать "красной линией" для США. В Палате представителей один из конгрессменов подверг критике администрацию президента Джо Байдена за вялую реакцию на это событие.

Глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер заявил об этом в соцсети X.

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Майк Тернер обратился с открытым письмом к Джо Байдену, в котором отметил, что привлечение Россией в свои ряды солдат армии КНДР и использование их против Украины должно стать окончательной "красной линией" для США и для членов НАТО.

Сообщение Майка Тернера. Фото: Скриншот

В письме глава комитета по разведке Палаты представителей интересуется, почему администрация Байдена не проинформировала конгрессменов об этом шаге россиян и северных корейцев.

Письмо Майка Тернера Джо Байдену. Фото: X/US Rep. Mike Turner

Ранее сообщалось, что подготовка солдат КНДР проходит на полигонах в Хабаровске, Уссурийске, Благовещенске и Владивостоке. Они будут готовы воевать уже с первого ноября. Первое подразделение из 2600 солдат отправится в Курск.

Еще мы информировали, что Россия готовится к переброске войск КНДР в Украину. Их готовят к размещению на приграничных территориях вблизи Украины.