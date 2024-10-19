У Конгресі занепокоєні перекиданням бійців КНДР до РФ для участі в агресії проти України

"Червона лінія" для США — конгресмен звернувся до Байдена щодо військ КНДР в Україні
Відправлення Північною Кореєю своїх військ до України на боці російських окупантів має бути "червоною лінією" для США. У Палаті представників один з конгресменів розкритикував адміністрацію президента Джо Байдена за кволу реакцію на цю подію.
Голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер заявив про це у соцмережі X.
Що вимагає від Байдена конгресмен
Майк Тернер звернувся з відкритим листом до Джо Байдена, в якому зауважив, що залучання Росією до своїх лав солдат армії КНДР і використання їх проти України має стати остаточною "червоною лінією" для США і для членів НАТО.
У листі голова комітету з розвідки Палати представників цікавиться, чому адміністрація Байдена не проінформувала конгресменів про цей крок росіян та північних корейців.
Раніше повідомлялось, що підготовка солдатів КНДР відбувається на полігонах у Хабаровську, Усурійську, Благовєщенську та Владивостоку. Вони будуть готові воювати вже з першого листопада. Перший підрозділ з 2600 солдатів вирушить до Курська.
Ще ми інформували, що Росія готується до перекидання військ КНДР в Україну. Їх готують до розміщення на прикордонних територіях поблизу України.
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