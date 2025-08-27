Видео
Україна
Видео

Чернигов атаковал "Шахед" — вспыхнул пожар, есть пострадавшие

Чернигов атаковал "Шахед" — вспыхнул пожар, есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 12:59
Атака на Чернигов 27 августа - что известно
Поврежденный взрывом дом. Фото: Telegram Дмитрия Брижинского

В Чернигове упал и взорвался "Шахед". Вследствие этого на одном из предприятий возник пожар.

Об этом сообщил председатель городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

вибух
Сообщение Дмитрия Брижинского. Фото: скриншот

Последствия атаки

Впоследствии зафиксирован еще один взрыв в той же локации.

Кроме того, сообщается о взрыве в частном секторе, где предварительно пострадали две женщины.

шахед
Часть "Шахеда". Фото: Telegram Дмитрия Брижинского
наслідки
Последствия взрыва "Шахеда". Фото: Telegram Дмитрия Брижинского

Информация о разрушениях и последствиях уточняется.

Напомним, в ночь на 27 августа Россия массированно атаковала Полтавскую область. Пострадало предприятие энергетического сектора. Повреждено админздание, транспортные средства и оборудование.

В общем враг выпустил по Украине 95 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных моделей.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
