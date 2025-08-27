Атака на Чернигов 27 августа - что известно

Чернигов атаковал "Шахед" — вспыхнул пожар, есть пострадавшие
В Чернигове упал и взорвался "Шахед". Вследствие этого на одном из предприятий возник пожар.
Об этом сообщил председатель городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
Последствия атаки
Впоследствии зафиксирован еще один взрыв в той же локации.
Кроме того, сообщается о взрыве в частном секторе, где предварительно пострадали две женщины.
Информация о разрушениях и последствиях уточняется.
Напомним, в ночь на 27 августа Россия массированно атаковала Полтавскую область. Пострадало предприятие энергетического сектора. Повреждено админздание, транспортные средства и оборудование.
В общем враг выпустил по Украине 95 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных моделей.
