Атака на Чернигов 27 августа - что известно

Поврежденный взрывом дом. Фото: Telegram Дмитрия Брижинского

В Чернигове упал и взорвался "Шахед". Вследствие этого на одном из предприятий возник пожар.

Об этом сообщил председатель городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Сообщение Дмитрия Брижинского. Фото: скриншот

Последствия атаки

Впоследствии зафиксирован еще один взрыв в той же локации.

Кроме того, сообщается о взрыве в частном секторе, где предварительно пострадали две женщины.

Часть "Шахеда". Фото: Telegram Дмитрия Брижинского

Последствия взрыва "Шахеда". Фото: Telegram Дмитрия Брижинского

Информация о разрушениях и последствиях уточняется.

Напомним, в ночь на 27 августа Россия массированно атаковала Полтавскую область. Пострадало предприятие энергетического сектора. Повреждено админздание, транспортные средства и оборудование.

В общем враг выпустил по Украине 95 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных моделей.