РФ вдарила по енергетиці - наслідки атаки на Полтавщину

Цієї ночі російські окупанти масовано атакували Полтавщину. Зафіксовано падіння уламків та прямі влучання у Полтавському районі.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут у середу, 27 серпня.

Наслідки атаки на Полтавщину

Внаслідок удару постраждало підприємство енергетичного сектору. Пошкоджено адмінбудівлю, транспортні засоби та обладнання. На території підприємства виникли пожежі.

"Також відбулося знеструмлення побутових та юридичних споживачів. Пожежі локалізовано, електропостачання відновлено", — йдеться в повідомленні.

Обійшлося без постраждалих.

"Дякую силам ППО за збиття більшості ворожих об’єктів. Також вдячний ДСНС та енергетикам за оперативну роботу", — зазначив Когут.

Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня ворог випустив по Україні 95 ударних дронів типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних моделей.

В ніч проти 25 серпня росіяни атакували дронами місто Суми. Виникли пожежі.