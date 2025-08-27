Відео
Головна Армія Росія вдарила по Україні 95 дронами — що збила ППО

Росія вдарила по Україні 95 дронами — що збила ППО

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 09:41
Дронова атака по Україні — скільки цілей збила ППО
Військовослужбовець ЗСУ збиває дрони. Фото: зенітна ракетна Херсонська бригада

Сосійські війська в ніч проти 27 серпня здійснили чергову масовану атаку безпілотниками. З 20:30 26 серпня ворог випустив 95 ударних дронів типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних моделей. Запуски здійснювалися з території Курська, Міллерового, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованого Криму (район Чауди).

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ

Читайте також:

Що відомо про атаку Росії дронами по Україні 27 серпня

Атаку відбивали підрозділи Повітряних сил та інших компонентів Сил оборони: зенітні ракетні війська, авіація, системи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи й підрозділи безпілотних систем.

null
Статистика збитих цілей. Фото: Повітряні сили ЗСУ 

За попередньою інформацією, станом на ранок українське ППО змогло знищити та подавити 74 ворожі безпілотники. Водночас не всі апарати вдалося перехопити: зафіксовано 21 влучання у дев’яти різних локаціях.

Нагадаємо, незабаром Україну підсилить іще дві системи ППО, які передасть Норвегія

Тим часом преиздент США Дональд Трамп зацікавився у "дроновій" війні між Україно та Росією.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
