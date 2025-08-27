Дроновая атака по Украине — сколько целей сбила ПВО

Россия ударила по Украине 95 дронами — что сбила ПВО
Сосийские войска в ночь на 27 августа осуществили очередную массированную атаку беспилотниками. С 20:30 26 августа враг выпустил 95 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных моделей. Запуски осуществлялись с территории Курска, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированного Крыма (район Чауды).
Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.
Что известно об атаке России дронами по Украине 27 августа
Атаку отражали подразделения Воздушных сил и других компонентов Сил обороны: зенитные ракетные войска, авиация, системы радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и подразделения беспилотных систем.
По предварительной информации, по состоянию на утро украинское ПВО смогло уничтожить и подавить 74 вражеских беспилотника. В то же время не все аппараты удалось перехватить: зафиксировано 21 попадание в девяти различных локациях.
Напомним, вскоре Украину усилит еще две системы ПВО, которые передаст Норвегия.
Между тем преиздент США Дональд Трамп заинтересовался в "дроновой" войне между Украиной и Россией.
