Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Россия ударила по Украине 95 дронами — что сбила ПВО

Россия ударила по Украине 95 дронами — что сбила ПВО

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 09:41
Дроновая атака по Украине — сколько целей сбила ПВО
Военнослужащий ВСУ сбивает дроны. Фото: зенитная ракетная Херсонская бригада

Сосийские войска в ночь на 27 августа осуществили очередную массированную атаку беспилотниками. С 20:30 26 августа враг выпустил 95 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных моделей. Запуски осуществлялись с территории Курска, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированного Крыма (район Чауды).

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Что известно об атаке России дронами по Украине 27 августа

Атаку отражали подразделения Воздушных сил и других компонентов Сил обороны: зенитные ракетные войска, авиация, системы радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и подразделения беспилотных систем.

null
Статистика сбитых целей. Фото: Воздушные силы ВСУ

По предварительной информации, по состоянию на утро украинское ПВО смогло уничтожить и подавить 74 вражеских беспилотника. В то же время не все аппараты удалось перехватить: зафиксировано 21 попадание в девяти различных локациях.

Напомним, вскоре Украину усилит еще две системы ПВО, которые передаст Норвегия.

Между тем преиздент США Дональд Трамп заинтересовался в "дроновой" войне между Украиной и Россией.

беспилотники ПВО дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации