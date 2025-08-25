Відео
Головна Армія Україна отримає додаткові Patriot завдяки підтримці Норвегії

Україна отримає додаткові Patriot завдяки підтримці Норвегії

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 14:33
Норвегія виділяє 700 млн доларів на системи Patriot для України
Українські військовослужбовці йдуть біля пускової установки системи ППО Patriot. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Норвегія ухвалила рішення виділити 700 мільйонів доларів. Їх витратять на закупівлю систем протиповітряної оборони Patriot для України.

Про це Володимир Зеленський сказав на пресконференції в Києві, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець. 

Читайте також:

Норвегія посилить захист України системами Patriot

Глава держави наголосив, що ці комплекси є критично необхідними для зміцнення безпеки українського неба.

"Хочу подякувати за рішення виділити 700 млн доларів на закупівлю систем ППО Patriot. Це суттєво посилить наш захист. Йдеться про системи, яких у нас відчутний дефіцит. Вони вже врятували тисячі життів", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, також Володимир Зеленський пояснив на пресконференції, як саме витрачаються кошти, які передає Норвегія.

Додамо, що деякі експерти вважають, що Україна досі не захищена повноцінно від російських атак. Зокрема, Геннадій Рябцев заявляв, що потрібно мінімум 19 систем ППО для повного захисту неба.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
