Главная Армия Украина получит еще комплекс Patriot благодаря поддержке Норвегии

Украина получит еще комплекс Patriot благодаря поддержке Норвегии

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 14:33
Норвегия выделяет 700 млн долларов на системы Patriot для Украины
Украинские военнослужащие идут возле пусковой установки системы ПВО Patriot. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Норвегия приняла решение выделить 700 миллионов долларов. Их потратят на закупку систем противовоздушной обороны Patriot для Украины.

Об этом Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Норвегия усилит защиту Украины системами Patriot

Глава государства подчеркнул, что эти комплексы являются критически необходимыми для укрепления безопасности украинского неба.

"Хочу поблагодарить за решение выделить 700 млн долларов на закупку систем ПВО Patriot. Это существенно усилит нашу защиту. Речь идет о системах, которых у нас ощутимый дефицит. Они уже спасли тысячи жизней", — заявил Зеленский.

Напомним, также Владимир Зеленский объяснил на пресс-конференции, как именно расходуются средства, которые передает Норвегия.

Добавим, что некоторые эксперты считают, что Украина до сих пор не защищена полноценно от российских атак. В частности, Геннадий Рябцев заявлял, что нужно минимум 19 систем ПВО для полной защиты неба.

Владимир Зеленский Норвегия военная техника ПВО Patriot
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
