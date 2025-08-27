Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия РФ атаковала энергетическое предприятие на Полтавщине — детали

РФ атаковала энергетическое предприятие на Полтавщине — детали

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 09:58
РФ ударила по энергетике - последствия атаки на Полтавщину
Атакованное оккупантами энергетическое оборудование. Фото: Укрэнерго

Этой ночью российские оккупанты массированно атаковали Полтавщину. Зафиксировано падение обломков и прямые попадания в Полтавском районе.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут в среду, 27 августа.

Реклама
Читайте также:
когут
Сообщение Владимира Когута. Фото: скриншот

Последствия атаки на Полтавщину

В результате удара пострадало предприятие энергетического сектора. Повреждены админздание, транспортные средства и оборудование. На территории предприятия возникли пожары.

"Также произошло обесточивание бытовых и юридических потребителей. Пожары локализованы, электроснабжение восстановлено", — говорится в сообщении.

Обошлось без пострадавших.

"Спасибо силам ПВО за сбивание большинства вражеских объектов. Также благодарен ГСЧС и энергетикам за оперативную работу", — отметил Когут.

Напомним, в ночь на 27 августа враг выпустил по Украине 95 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных моделей.

В ночь на 25 августа россияне атаковали дронами город Сумы. Возникли пожары.

пожар Полтавская область оккупанты война в Украине энергетика
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации