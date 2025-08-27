РФ ударила по энергетике - последствия атаки на Полтавщину

РФ атаковала энергетическое предприятие на Полтавщине — детали
Этой ночью российские оккупанты массированно атаковали Полтавщину. Зафиксировано падение обломков и прямые попадания в Полтавском районе.
Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Владимир Когут в среду, 27 августа.
Последствия атаки на Полтавщину
В результате удара пострадало предприятие энергетического сектора. Повреждены админздание, транспортные средства и оборудование. На территории предприятия возникли пожары.
"Также произошло обесточивание бытовых и юридических потребителей. Пожары локализованы, электроснабжение восстановлено", — говорится в сообщении.
Обошлось без пострадавших.
"Спасибо силам ПВО за сбивание большинства вражеских объектов. Также благодарен ГСЧС и энергетикам за оперативную работу", — отметил Когут.
Напомним, в ночь на 27 августа враг выпустил по Украине 95 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных моделей.
В ночь на 25 августа россияне атаковали дронами город Сумы. Возникли пожары.
