Атака на Чернігів 27 серпня - що відомо

Пошкоджений вибухом будинок. Фото: Telegram Дмитра Брижинського

У Чернігові впав та вибухнув "Шахед". Внаслідок цього на одному з підприємств виникла пожежа.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Реклама

Читайте також:

Допис Дмитра Брижинського. Фото: скриншот

Наслідки атаки

Згодом зафіксовано ще один вибух у тій самій локації.

Крім того, повідомляється про вибух у приватному секторі, де попередньо постраждали двоє жінок.

Частина "Шахеда". Фото: Telegram Дмитра Брижинського

Наслідки вибуху "Шахеда". Фото: Telegram Дмитра Брижинського

Інформація щодо руйнувань та наслідків уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня Росія масовано атакувала Полтавщину. Постраждало підприємство енергетичного сектору. Пошкоджено адмінбудівлю, транспортні засоби та обладнання.

Загалом ворог випустив по Україні 95 ударних дронів типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних моделей.