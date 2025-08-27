Атака на Чернігів 27 серпня - що відомо

Чернігів атакував "Шахед" — спалахнула пожежа, є постраждалі
Дата публікації: 27 серпня 2025 12:59
Пошкоджений вибухом будинок. Фото: Telegram Дмитра Брижинського
У Чернігові впав та вибухнув "Шахед". Внаслідок цього на одному з підприємств виникла пожежа.
Про це повідомив голова міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
Наслідки атаки
Згодом зафіксовано ще один вибух у тій самій локації.
Крім того, повідомляється про вибух у приватному секторі, де попередньо постраждали двоє жінок.
Інформація щодо руйнувань та наслідків уточнюється.
Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня Росія масовано атакувала Полтавщину. Постраждало підприємство енергетичного сектору. Пошкоджено адмінбудівлю, транспортні засоби та обладнання.
Загалом ворог випустив по Україні 95 ударних дронів типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних моделей.
