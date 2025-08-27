Відео
Головна Армія Чернігів атакував "Шахед" — спалахнула пожежа, є постраждалі

Чернігів атакував "Шахед" — спалахнула пожежа, є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 12:59
Атака на Чернігів 27 серпня - що відомо
Пошкоджений вибухом будинок. Фото: Telegram Дмитра Брижинського

У Чернігові впав та вибухнув "Шахед". Внаслідок цього на одному з підприємств виникла пожежа.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Читайте також:
вибух
Допис Дмитра Брижинського. Фото: скриншот

Наслідки атаки

Згодом зафіксовано ще один вибух у тій самій локації.

Крім того, повідомляється про вибух у приватному секторі, де попередньо постраждали двоє жінок.

шахед
Частина "Шахеда". Фото: Telegram Дмитра Брижинського
наслідки
Наслідки вибуху "Шахеда". Фото: Telegram Дмитра Брижинського

Інформація щодо руйнувань та наслідків уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня Росія масовано атакувала Полтавщину. Постраждало підприємство енергетичного сектору. Пошкоджено адмінбудівлю, транспортні засоби та обладнання.

Загалом ворог випустив по Україні 95 ударних дронів типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних моделей.

Чернігів окупанти війна в Україні атака Шахед
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
