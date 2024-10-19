Зеленский поблагодарил команду за возвращение пленных - обращение

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 19 октября, прокомментировал возвращение из плена еще 95 украинских защитников. Он поблагодарил команду, которая занимается обменами.

Об этом Зеленский сказал во время вечернего видеообращения.

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Обмен военнопленными

"Прежде всего, сегодня благодарность нашей команде, которая занимается обменами, и всем украинским воинам — каждому подразделению, — которые пополняют обменный фонд для нашего государства. Горжусь всеми вами, благодарю вас за помощь в освобождении наших людей из российского плена", — сказал он.

Зеленский отметил важность понимать, что ничего не бывает и не происходит просто так, поэтому всегда нужны сильные позиции для Украины — увеличивать возможности нашего государства.

Известно, что во время этого обмена удалось вернуть еще 95 украинцев, из которых 34 — защитники из полка "Азов". Всем сейчас оказывается необходимая помощь, идет работа над будущими обменами. Зеленский отметил, что это очень сложный процесс, но чем больше результативность будет на поле боя, тем быстрее удастся вернуть украинцев.

Встреча с Барро и помощь партнеров

Также сегодня украинский лидер встретился с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро и поблагодарил страну за поддержку.

"Я благодарен Франции за поддержку Плана победы — пунктов, которые действительно могут приблизить реальную дипломатию и справедливый мир. И будем благодарны Франции за работу с другими нашими партнерами, чтобы это было общее видение", — отметил он.



Кроме того, Зеленский отметил новый пакет помощи от Норвегии на 260 миллионов долларов, направленный на поддержку энергетики. Он отметил, что восстановление разрушенных объектов и строительство современной инфраструктуры — это то, что нужно перед зимой.



"Также есть еще один шаг — зимний пакет помощи от Нордическо-Балтийской восьмерки: Швеция, Норвегия, Исландия, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Дания. Спасибо!", — сказал он.



В то же время, есть новые веские решения относительно санкций против России и ее сообщников, в частности, относительно теневого флота танкеров. А еще было подписано двустороннее соглашение по безопасности Украины и Греции.

Скриншот поста Зеленского

Скриншот поста Зеленского

Ранее Зеленский объяснил, почему именно этот обмен пленными стал особенным.

А СБУ опубликовала трогательные кадры по возвращению украинских военных из российского плена.