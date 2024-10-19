Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Очередной обмен и встреча с Барро — вечернее обращение Зеленского arrow

Очередной обмен и встреча с Барро — вечернее обращение Зеленского

19 октября 2024 20:54
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленский поблагодарил команду за возвращение пленных - обращение
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 19 октября, прокомментировал возвращение из плена еще 95 украинских защитников. Он поблагодарил команду, которая занимается обменами.

Об этом Зеленский сказал во время вечернего видеообращения.

Читайте также:

Обмен военнопленными

"Прежде всего, сегодня благодарность нашей команде, которая занимается обменами, и всем украинским воинам — каждому подразделению, — которые пополняют обменный фонд для нашего государства. Горжусь всеми вами, благодарю вас за помощь в освобождении наших людей из российского плена", — сказал он.

Зеленский отметил важность понимать, что ничего не бывает и не происходит просто так, поэтому всегда нужны сильные позиции для Украины — увеличивать возможности нашего государства.

Известно, что во время этого обмена удалось вернуть еще 95 украинцев, из которых 34 — защитники из полка "Азов". Всем сейчас оказывается необходимая помощь, идет работа над будущими обменами. Зеленский отметил, что это очень сложный процесс, но чем больше результативность будет на поле боя, тем быстрее удастся вернуть украинцев.

Встреча с Барро и помощь партнеров

Также сегодня украинский лидер встретился с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро и поблагодарил страну за поддержку.

"Я благодарен Франции за поддержку Плана победы — пунктов, которые действительно могут приблизить реальную дипломатию и справедливый мир. И будем благодарны Франции за работу с другими нашими партнерами, чтобы это было общее видение", — отметил он.

Кроме того, Зеленский отметил новый пакет помощи от Норвегии на 260 миллионов долларов, направленный на поддержку энергетики. Он отметил, что восстановление разрушенных объектов и строительство современной инфраструктуры — это то, что нужно перед зимой.

"Также есть еще один шаг — зимний пакет помощи от Нордическо-Балтийской восьмерки: Швеция, Норвегия, Исландия, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Дания. Спасибо!", — сказал он.

В то же время, есть новые веские решения относительно санкций против России и ее сообщников, в частности, относительно теневого флота танкеров. А еще было подписано двустороннее соглашение по безопасности Украины и Греции.

null
Скриншот поста Зеленского
null
Скриншот поста Зеленского

Ранее Зеленский объяснил, почему именно этот обмен пленными стал особенным.

А СБУ опубликовала трогательные кадры по возвращению украинских военных из российского плена.

Владимир Зеленский пленные война в Украине Россия военные

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:00 Миколенко вернулся на поле и провел хороший матч за Эвертон

20:54 Очередной обмен и встреча с Барро — вечернее обращение Зеленского

20:39 Адские кадры с фронта — бойцы ВСУ отомстили за побратимов

20:25 Дожди, туманы, мороз — Укргидрометцентр предупредил об опасной погоде завтра

20:13 Приглашение Украины в НАТО — о чем Байден договорился с европейскими лидерами

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

20:00 Повестка гражданину, находящемуся в больнице — что делать

19:59 В Киевской области произошел пожар в квартире — погибла женщина

19:58 Лубинец встретился с главой МИД Франции Барро — обсудили защиту прав украинских детей

19:55 Грибной сезон в Украине — как действовать в случае отравления

19:28 Угроза большой войны — Ермак обратился к Западу с призывом действовать

21:00 Миколенко вернулся на поле и провел хороший матч за Эвертон

20:54 Очередной обмен и встреча с Барро — вечернее обращение Зеленского

20:39 Адские кадры с фронта — бойцы ВСУ отомстили за побратимов

20:25 Дожди, туманы, мороз — Укргидрометцентр предупредил об опасной погоде завтра

20:13 Приглашение Украины в НАТО — о чем Байден договорился с европейскими лидерами

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

20:00 Повестка гражданину, находящемуся в больнице — что делать

19:59 В Киевской области произошел пожар в квартире — погибла женщина

19:58 Лубинец встретился с главой МИД Франции Барро — обсудили защиту прав украинских детей

19:55 Грибной сезон в Украине — как действовать в случае отравления

19:28 Угроза большой войны — Ермак обратился к Западу с призывом действовать

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

Text

18:56 Стефанишина ответила, требуют ли от Украины снизить мобилизационный возраст

Text

12:23 Командование ВСУ и ТЦК упрощают получение помощи семьям погибших бойцов

Text

00:07 Юрист объяснил, как происходит обмен телами павших между Украиной и Россией

18 октября 2024
Text

23:47 Экономист объяснил, почему Украине не стоит совершать транзит газа из России

Text

19:56 Нардеп заявил, что прокуроры с инвалидностью не могут занимать этот пост

Text

17:52 Когда военные КНДР вступят в войну и саммит НАТО — эфир Вечер.

Text

17:09 Андрющенко сообщил, где и когда РФ может начать новое наступление

Text

13:02 Визит Байдена в Германию и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Text

12:52 Украина передала России ядерное оружие на сумму 500 млрд дол, — экс-министр природы

Text

09:32 Боец ВСУ Матяш назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают