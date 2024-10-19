Зеленський подякував команді за повернення полонених - звернення

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 19 жовтня, прокоментував повернення з полону ще 95 українських захисників. Він подякував команді, яка займається обмінами.

Про це Зеленський сказав під час вечірнього відеозвернення.

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Обмін військовополоненими

"Передусім сьогодні вдячність нашій команді, яка займається обмінами, та всім українським воїнам — кожному підрозділу, — які поповнюють обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся всіма вами, дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону", — сказав він.

Зеленський наголосив на важливості розуміти, що нічого не буває та не стається просто так, тому завжди треба сильні позиції для України — збільшувати можливості нашої держави.

Відомо, що під час цього обміну вдалося повернути ще 95 українців, з яких 34 — захисники з полку "Азов". Усім зараз надається необхідна допомога, триває робота над майбутніми обмінами. Зеленський зауважив, що це дуже складний процес, але чим більша результативність буде на полі бою, тим швидше вдасться повернути українців.

Зустріч з Барро та допомога партнерів

Також сьогодні український лідер зустрівся з міністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро та подякував країні за підтримку.

"Я вдячний Франції за підтримку Плану перемоги — пунктів, які дійсно можуть наблизити реальну дипломатію та справедливий мир. І будемо вдячні Франції за роботу з іншими нашими партнерами, щоб було це спільне бачення", — зауважив він.



Крім того, Зеленський відзначив новий пакет допомоги від Норвегії на 260 мільйонів доларів, який спрямований на підтримку енергетики. Він зазначив, що відновлення зруйнованих обʼєктів і розбудова сучасної інфраструктури — це те, що потрібно перед зимою.



"Також є ще один крок — зимовий пакет допомоги від Нордично-Балтійської вісімки: Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Данія. Дякую!" — сказав він.



Водночас є нові вагомі рішення стосовно санкцій проти Росії та її спільників, зокрема, щодо тіньового флоту танкерів. А ще було підписано двосторонню безпекову угоду України та Греції.

Скриншот допису Зеленського

Скриншот допису Зеленського

Раніше Зеленський пояснив, чому саме цей обмін полоненими став особливим.

А СБУ опублікувала зворушливі кадри з повернення українських військових з російського полону.