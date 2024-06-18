Как можно получить вторую повестку

Военный выписывает мужчине повестку. Фото иллюстративное: novynarnia.com

В Украине сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки вручают военнообязанным повестки для прохождения военной службы. При некоторых обстоятельствах можно получить вторую повестку после вручения первой.

Об этом в эфире Эспрессо рассказала адвокат Катерина Анищенко.

Читайте также:

Когда могут вручить вторую повестку

"Законом о мобилизации предусмотрено, что в случае, если лицо военнообязанного возраста не явилось в ТЦК во время, указанное в повестке, или отказалось от получения такой повестки, то соответственно ТЦК имеет право повторно направить такую повестку", — отметила адвокат.

Юрист добавила, что повестка будет надлежащим образом оформлена и будет считаться присланной на адрес задекларированного места регистрации или проживания военнообязанного.

После второй повестки ТЦК запрашивает отдел полиции, с просьбой осуществить административное задержание указанного лица, говорит Анищенко.

"Если участковый отдел полиции не нашел этого военнообязанного мужчину путем опроса соседей, то в дальнейшем эти материалы собираются и работники ТЦК имеют право посылать исковые заявления в суд с целью наложения штрафов", — пояснила она.

По словам Анищенко, уголовная ответственность ожидает военнообязанных только в тех случаях, когда они прошли ВЛК и не явились в ТЦК по именно боевой повестке.

Напомним, что Волынский областной ТЦК назвал причины, по которым можно не идти в военкомат после получения повестки военнообязанным. Речь идет о стихийных бедствиях, состоянии здоровья, военных действиях и смерти близкого родственника.

Также мы сообщали, что адвокат Ростислав Кравец дал несколько советов, что делать, когда сотрудники ТЦК изымают военно-учетный документ у военнообязанного.