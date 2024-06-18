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Из-за чего военнообязанный может получить вторую повестку — юрист объяснила

18 июня 2024 08:25
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Как можно получить вторую повестку
Военный выписывает мужчине повестку. Фото иллюстративное: novynarnia.com
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Украине сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки вручают военнообязанным повестки для прохождения военной службы. При некоторых обстоятельствах можно получить вторую повестку после вручения первой.

Об этом в эфире Эспрессо рассказала адвокат Катерина Анищенко.

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"Законом о мобилизации предусмотрено, что в случае, если лицо военнообязанного возраста не явилось в ТЦК во время, указанное в повестке, или отказалось от получения такой повестки, то соответственно ТЦК имеет право повторно направить такую повестку", — отметила адвокат.

Юрист добавила, что повестка будет надлежащим образом оформлена и будет считаться присланной на адрес задекларированного места регистрации или проживания военнообязанного.

После второй повестки ТЦК запрашивает отдел полиции, с просьбой осуществить административное задержание указанного лица, говорит Анищенко.

"Если участковый отдел полиции не нашел этого военнообязанного мужчину путем опроса соседей, то в дальнейшем эти материалы собираются и работники ТЦК имеют право посылать исковые заявления в суд с целью наложения штрафов", — пояснила она.

По словам Анищенко, уголовная ответственность ожидает военнообязанных только в тех случаях, когда они прошли ВЛК и не явились в ТЦК по именно боевой повестке.

Напомним, что Волынский областной ТЦК назвал причины, по которым можно не идти в военкомат после получения повестки военнообязанным. Речь идет о стихийных бедствиях, состоянии здоровья, военных действиях и смерти близкого родственника.

Также мы сообщали, что адвокат Ростислав Кравец дал несколько советов, что делать, когда сотрудники ТЦК изымают военно-учетный документ у военнообязанного.

Украина
ТЦК и СП
военнообязанные
мобилизация
война в Украине
война
повестки

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