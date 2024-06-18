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Через що військовозобов'язаний може отримати другу повістку — юристка пояснила

18 червня 2024 08:25
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Як можна отримати другу повістку
Військовий виписує чоловіку повістку. Фото ілюстративне: novynarnia.com
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

В Україні співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вручають військовозобов'язаним повістки для проходження військової служби. За певних обставин можна отримати другу повістку після вручення першої. 

Про це в ефірі Еспресо розповіла адвокатка Катерина Аніщенко.

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"Законом про мобілізацію передбачено, що в разі, якщо особа військовозобов'язаного віку не з'явилася у ТЦК в час, зазначений у повістці, або відмовилась від отримання такої повістки, то відповідно ТЦК має право повторно направити таку повістку", — зазначила адвокатка.

Юристка додала, що повістка буде належним чином оформлена і буде вважатися надісланою на адресу задекларованого місця реєстрації або проживання військовозобов'язаного.

Після другої повістки ТЦК робить запит до відділу поліції з проханням здійснити адміністративне затримання зазначеної особи, каже Аніщенко.

"Якщо дільничний відділу поліції не знайшов цього військовозобов'язаного чоловіка шляхом опитування сусідів, то надалі ці матеріали збираються, і працівники ТЦК мають право надсилати позовні заяви до суду з метою накладення штрафів", — пояснила вона.

За словами Аніщенко, кримінальна відповідальність очікує на військовозобов'язаних лише в тих випадках, коли вони пройшли ВЛК і не з'явилися до ТЦК за саме бойовою повісткою.

Нагадаємо, що Волинський обласний ТЦК назвав причини, через які можна не йти до військкомату після отримання повістки військовозобов'язаним. Йдеться про стихійні лиха, стан здоров'я, військові дії та смерть близького родича.

Також ми повідомляли, що адвокат Ростислав Кравець дав кілька порад, що робити, коли співробітники ТЦК вилучають військово-обліковий документ у військовозобов'язаного.

Україна
ТЦК та СП
військовозобов'язані
мобілізація
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війна
повістки

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