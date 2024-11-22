Потери врага на 22 ноября 2024 года — отчет Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: bilopillia.city

За прошедшие сутки на фронте произошло 190 боевых столкновений. В то же время ракетные войска и артиллерия сил обороны нанесли один удар по важной цели оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Ситуация по фронтам

На Харьковском направлении враг десять раз проводил наступательные и штурмовые действия в районе Старицы, Волчанска и Глубокого.

Число боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло 18. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызового и Лозовой.

На Лиманском направлении наши войска остановили 16 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Твердохлебового, Новоегоровки, Грековки, Тернов, Торского и Серебрянского лесничества. Три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра и Ступок украинские воины остановили на Краматорском направлении. Ситуация контролируется.

Враг пять раз пытался продвинуться вперед в районе Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении за минувшие сутки произошло 48 атак. Враг атаковал неподалеку от населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Петровка, Млечное и Пустынка.

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Берестков, Солнцевки, Зари, Курахового, Дальнего, Екатериновки и Антоновки оккупанты 31 раз пытались прорвать рубежи, занятые Силами обороны Украины.

14 атак противника остановили наши защитники в направлении Трудового, Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов и вблизи Новодаровки на Времивском направлении.

На Ореховском направлении вражеские подразделения пытались продвинуться в районе Пятихаток.

На Приднепровском направлении наши воины пять раз отражали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска.

Операция в Курской области

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес 15 авиаударов, применив 22 управляемых авиабомба, также наши защитники отразили 29 атак захватчиков.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Потери оккупантов за последние сутки

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских оккупантов составили 1050 человек. Кроме того, украинские воины обезвредили:

один танк,

13 боевых бронированных машин,

пять артиллерийских систем,

один РСЗО,

одно средство ПВО,

один БпЛА оперативно-тактического уровня,

восемь ракет,

32 автомобиля,

единицу специальной техники оккупантов.

Потери оккупантов по состоянию на 22 ноября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, недавно в Курской области бойцы ВСУ взяли в плен 26 оккупантов после того, как они попытались штурмовать украинские позиции.

Кроме того, в Генштабе рассказали, что на некоторых участках фронта россияне численно превосходят украинских защитников в 4-8 раз. При этом силы врага тоже понемногу иссякают.