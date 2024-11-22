Втрати ворога на 22 листопада 2024 року — звіт Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: bilopillia.city

Протягом минулої доби на фронті відбулось 190 бойових зіткнень. Водночас ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали один удар по важливій цілі окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Ситуація на напрямках фронту

На Харківському напрямку ворог десять разів проводив наступальні та штурмові дії в районі Стариці, Вовчанська та Глибокого.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла 18. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 16 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Торського та Серебрянського лісництва.

Три спроби загарбників просунутись уперед поблизу Часового Яру та Ступочок українські воїни зупинили на Краматорському напрямку. Ситуація контрольована.

Ворог п’ять разів намагався просунутися вперед у районі Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку за минулу добу відбулося 48 атак. Ворог атакував неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Петрівка, Чумацьке та Пустинка.

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Берестків, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Катеринівки та Антонівки окупанти 31 раз намагалися прорвати рубежі, зайняті Силами оборони України.

14 атак противника зупинили наші оборонці в напрямку Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Сухих Ялів та поблизу Новодарівки, що на Времівському напрямку.

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи один раз намагались просунутись в районі П’ятихаток.

На Придніпровському напрямку наші воїни п’ять разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Операція в Курській області

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав 15 авіаударів, застосувавши 22 керовані авіабомби, також наші оборонці відбили 29 атак загарбників.

Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Втрати окупантів за останню добу

Загалом, минулої доби втрати російських окупантів склали 1050 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили:

один танк,

13 бойових броньованих машин,

п’ять артилерійських систем,

один РСЗВ,

один засіб ППО,

один БпЛА оперативно-тактичного рівня,

вісім ракет,

32 автомобілі,

одиницю спеціальної техніки окупантів.

Втрати окупантів станом на 22 листопада. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно у Курській області бійці ЗСУ взяли в полон 26 окупантів після того, як вони спробували штурмувати українські позиції.

Крім того, у Генштабі розповіли, що на деяких ділянках фронту росіяни чисельно переважають українських захисників у 4-8 разів. При цьому сили ворога теж потроху вичерпуються.