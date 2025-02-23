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Буданов предупредил об угрозе в третью годовщину вторжения РФ

23 февраля 2025 22:11
Евгения Брюховецкая - редактор
Россия может готовить ракетный удар по Украине 24 февраля, - Буданов
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Евгения Брюховецкая - редактор

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов предполагает, что Россия может нанести ракетный удар по Украине завтра. Это связано с третьей годовщиной полномасштабного вторжения.

Об этом Буданов сказал в комментарии журналистке после форума "Украина. Год 2025" в воскресенье, 23 февраля, передают Новини.LIVE.

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Иностранная журналистка спросила у Буданова после форума, планирует ли Россия атаковать Украину в третью годовщину полномасштабного вторжения.

"О возможном ракетном ударе, вы об этом? Вполне возможно", — ответил он.

Напомним, во время сегодняшнего форума Буданов высказался относительно сроков завершения войны. По его мнению, это возможно уже в этом году, поскольку России нужна "передышка".

Также он рассказал, что 50% потребностей России в боеприпасах удовлетворяет Северная Корея. Также КНДР поставляет гаубицы и РСЗО.

Кирилл Буданов война в Украине ГУР ракетный удар 3 года войны
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